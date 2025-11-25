Φονικό στη Σαλαμίνα: Η νύφη της ηλικιωμένης ομολόγησε τη δολοφονία της

Καταιγιστικές είναι οι εξελίξεις στην υπόθεση της δολοφονίας μίας 75χρονης γυναίκας, μέσα στο σπίτι της στη Σαλαμίνα, καθώς μία συγγενής της ομολόγησε πως εκείνη τη σκότωσε. Ο λόγος για τη νύφη της ηλικιωμένης γυναίκας, η οποία είναι σύντροφος ενός από τους γιους της 75χρονης.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης Ανθρωποκτονιών, αφού διαπίστωσαν ότι δεν υπήρξε ληστεία από αγνώστους, ταυτοποίησαν από έρευνες τη συγκεκριμένη γυναίκα και την προσήγαγαν, με τις πληροφορίες να κάνουν λόγο ότι η ίδια έχει ομολογήσει.

Η 46χρονη γυναίκα που συνελήφθη, φαίνεται πως είχε χρέη από τον τζόγο και σκηνοθέτησε η ίδια τη ληστεία. Όπως αναφέρουν πληροφορίες, η νύφη της άτυχης ηλικιωμένης μπήκε μέσα στο σπίτι με κουκούλα, χτύπησε την 75χρονη και τη σκότωσε.

Η 75χρονη εντοπίστηκε με θανατηφόρα τραύματα στο κεφάλι, με το αρχικό πιθανότερο κίνητρο να ήταν η ληστεία που πήγε στραβά. Το περιστατικό είχε αποκαλυφθεί αργά το βράδυ της 31ης Οκτωβρίου.

Σύμφωνα με το ιατροδικαστικό πόρισμα που είχε δει το φως της δημοσιότητας, ο θάνατος της ηλικιωμένης γυναίκας προήλθε από βαριές κακώσεις στο κεφάλι, τον τράχηλο και τον θώρακα, από χτυπήματα με όργανο τύπου ρόπαλο, κατσαβίδι και μαχαίρι.