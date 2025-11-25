Σαλαμίνα: Νέα στοιχεία για τη δολοφόνο της 75χρονης - Ήταν υποψήφια με τη Χρυσή Αυγή

Νέα στοιχεία έρχονται στο φως για τη στυγνή δολοφονία της 75χρονης στη Σαλαμίνα, με δράστη τη 46χρονη νύφη της, η οποία προσπάθησε να σκηνοθετήσει ολόκληρη ληστεία προκειμένου να καλύψει τα ίχνη της.

Μάλιστα, σύμφωνα με πληροφορίες του flash.gr, η 46χρονη ήταν υποψήφια της Χρυσής Αυγής στη Θεσσαλονίκη το 2012 και στην Αθήνα το 2015.

Οι έμπειροι αξιωματικοί του Τμήματος Ανθρωποκτονιών χρειάστηκαν περίπου τρεις εβδομάδες για να συγκεντρώσουν τα απαραίτητα στοιχεία για να εξακριβώσουν πως η υπόθεση δεν ταίριαζε με σενάριο «ληστείας μετά φόνου». Η αγριότητα των χτυπημάτων σε βάρος της ηλικιωμένης είχε εξαρχής οδηγήσει τις Αρχές στο συμπέρασμα ότι ο δράστης γνώριζε το θύμα.

Μετά την ταυτοποίηση της 46χρονης ως βασικής υπόπτου, όπως ανέφερε ο αστυνομικός συντάκτης του flash.gr, Κώστας Παπαδόπουλος, η γυναίκα προσήχθη στη ΓΑΔΑ, όπου και ομολόγησε τη στυγνή δολοφονία. Στο αυτοκίνητό της εντοπίστηκαν κηλίδες αίματος, πιθανότατα της 75χρονης, με τις εργαστηριακές εξετάσεις να αναμένονται από τη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών.

Ήταν εθισμένη στον τζόγο

Η 46χρονη διατηρούσε σύμφωνο συμβίωσης από το 2022 με τον γιο της 75χρονης. Ο τελευταίος είχε λάβει από τη μητέρα του 10.000 ευρώ, τα οποία χάθηκαν κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες. Σύμφωνα με την Αστυνομία, η νύφη φαίνεται να είχε παίξει τα χρήματα στον τζόγο. Παρά τις προσπάθειες του γιου να επιστρέψει το ποσό, η 46χρονη φέρεται να έχασε και τα τελευταία 1.100 ευρώ που της έδωσε εκείνος λίγο πριν από το έγκλημα.

Για να αποφύγει τις συνέπειες, αποφάσισε να ληστέψει την ηλικιωμένη. Απενεργοποίησε τις κάμερες στο σπίτι όπου έμενε και απομακρυσμένα άλλαξε τη γωνία καταγραφής των καμερών στο σπίτι της πεθεράς. Φορώντας κουκούλα full face και γάντια, μετέβη σε τυφλό σημείο της οικίας, έσπασε το τζάμι και εισέβαλε ψάχνοντας τα χρήματα.

Όταν η 75χρονη την αντιλήφθηκε, η δράστης —φοβούμενη ότι αναγνωρίστηκε— την χτύπησε αρχικά με μπουκάλι και στη συνέχεια με μαχαίρι, προκαλώντας τον θάνατό της. Αμέσως μετά επέστρεψε στο σπίτι της, επανενεργοποίησε τις κάμερες, έπλυνε τα ρούχα και τα πέταξε, επιχειρώντας να εξαφανίσει κάθε ίχνος.

Η υπόθεση έχει προκαλέσει σοκ στην τοπική κοινωνία, ενώ οι αρχές συνεχίζουν τις έρευνες για όλα τα στοιχεία που θα οδηγήσουν στην πλήρη διαλεύκανσή της.

Η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ

«Από την Υποδιεύθυνση Δίωξης Εγκλημάτων κατά Ζωής και Ιδιοκτησίας της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος εξιχνιάστηκε υπόθεση ανθρωποκτονίας 75χρονης ημεδαπής που τελέστηκε πρώτες πρωινές ώρες της 31ης Οκτωβρίου 2025 στη Σαλαμίνα.

Για την υπόθεση σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος 46χρονης ημεδαπής, για ανθρωποκτονία με δόλο, καθώς και παράβαση της νομοθεσίας για τα όπλα και την ενδοοικογενειακή βία.

Ειδικότερα, ως προς το ιστορικό της υπόθεσης, απογευματινές ώρες της 31-10-2025 η 75χρονη βρέθηκε νεκρή από συγγενικά της πρόσωπα, εντός μονοκατοικίας όπου διέμενε μόνη της στη Σαλαμίνα.

Κατά την αυτοψία που διενεργήθηκε στον τόπο του εγκλήματος διαπιστώθηκε ότι η σορός της 75χρονης έφερε βαριές κακώσεις και εκτεταμένα θλαστικά τραύματα στο τριχωτό του κεφαλιού της, στον τράχηλο και στο θώρακα.

Από τη νεκροψία – νεκροτομή στη σορό της θανούσας διαπιστώθηκαν βαριές κακώσεις κεφαλής, τραχήλου και θώρακα από θλων και νύσσον και τέμνον όργανο.

Όπως προέκυψε από την έρευνα, πρώτες πρωινές ώρες της 31-10-2025 η κατηγορούμενη κατευθύνθηκε προς την οικία της 75χρονης και, αφού παραβίασε παράθυρο της οικίας της, την τραυμάτισε θανάσιμα, ενώ τόσο για την προσέγγιση όσο και τη διαφυγή της από τον τόπο του εγκλήματος χρησιμοποίησε αυτοκίνητο.

Στο πλαίσιο των ερευνών του Τμήματος Εγκλημάτων κατά της Ζωής και της Προσωπικής Ελευθερίας η κατηγορούμενη εντοπίστηκε στην οικία της και προσήχθη στην έδρα της ανωτέρω Υπηρεσίας.

Η δικογραφία που σχηματίστηκε υποβλήθηκε στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή».