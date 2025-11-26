Έγκλημα στη Σαλαμίνα: Τα προφητικά λόγια της 75χρονης πριν τη δολοφονία - Στον εισαγγελέα η 46χρονη

Ανατριχίλα προκαλούν οι λεπτομέρειες που αποκαλύπτονται για τον τρόπο που η 46χρονη ενορχήστρωσε την δολοφονία της 75χρονης πεθεράς της στη Σαλαμίνα. Η δολοφονία είχε αρχικά εκτιμηθεί ότι είχε ως κίνητρο τη ληστεία. Αυτό για την ώρα δεν αλλάζει καθώς εκτός από τα πραγματικά αίτια της στυγερής πράξης, οι αστυνομικές αρχές πρέπει να λύσουν και το μυστήριο του πού πήγαν περίπου 8.000 ευρώ.

Η 75χρονη που ξεψύχησε με την προσευχή του «Πάτερ ημών» στα χείλη της, φέρεται να είχε προειδοποιήσει -ενόσω ήταν ακόμα στη ζωή- τις υποψίες της για την 46χρονη. «Να προσέχετε τη νύφη μου» φέρεται να είχε εκμυστηρευτεί στην εγγονή της σε ανύποπτο χρόνο. Η ηλικιωμένη γυναίκα όπως εκτιμά το οικογενειακό της περιβάλλον μάλλον είχε αντιληφθεί ότι κάτι δεν πήγαινε καλά με την 46χρονη σύζυγό του γιου της. Έτσι, η εγγονή και η κόρη της, από την πρώτη ημέρα που έγινε η ληστεία, είχαν βάλει στο «στόχαστρο» τη νύφη της 75χρονης.

Στον εισαγγελέα η 46χρονη

Στα δικαστήρια Πειραιά προκειμένου να δώσει εξηγήσεις σε εισαγγελέα και ανακριτή οδηγήθηκε προ ολίγου η 46χρονη, η οποία ομολόγησε τη δολοφονία της 75χρονης πεθεράς της στη Σαλαμίνα.

Σε βάρος της γυναίκας, οι αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Εγκλημάτων κατά Ζωής και Ιδιοκτησίας της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος σχημάτισαν δικογραφία. Οι κατηγορίες που την βαραίνουν είναι ανθρωποκτονία με δόλο, περί όπλων και ενδοοικογενειακή βία.

Οι τελευταίες στιγμές της 75χρονης έχουν καταγραφεί καρέ-καρέ στο ηχητικό ντοκουμέντο που έχουν στα χέρια τους οι αστυνομικοί του Τμήματος Ανθρωποκτονιών. Το ντοκουμέντο προέρχεται από την εξωτερική κάμερα της μονοκατοικίας, μέσα στην οποία μαρτύρησε η ηλικιωμένη.

Ενώ αρχικά η δολοφονία και η εισβολή στο σπίτι της ηλικιωμένης είχε αποδοθεί σε άγνωστο ληστή, η κόρη και η εγγονή της 75χρονης έχοντας μόνο ενδείξεις και όχι αποδείξεις, πήγαν στην Αστυνομία και έβαλαν την 46χρονη νύφη στο κάδρο των ερευνών, για να ακολουθήσουν οι συνταρακτικές αποκαλύψεις της αστυνομικής έρευνας.

Ψυχικό ράκος ο γιος του θύματος

Οι καταιγιστικές αποκαλύψεις για την εξέλιξη της υπόθεσης της στυγερής δολοφονίας της μητέρας του έχουν καταστήσει τον γιο της 75χρονης ένα ψυχικό ράκος. Όπως ανέφερε ο γιος του θύματος, δεν μπορεί να πιστέψει το τι έχει συμβεί.

Δεν μπορεί να πιστέψει ότι η ίδια του η γυναίκα δολοφόνησε τη μητέρα του. Σύμφωνα με πληροφορίες, εκτός από την ιατρική βοήθεια που ζήτησε για να ηρεμήσει, πήρε και αναρρωτική άδεια, γιατί δεν μπορεί να επιστρέψει στη δουλειά του.

Πού πήγαν τα λεφτά

Ενώ η 46χρονη έχει παραδεχτεί ότι ήταν αυτή που δολοφόνησε την πεθερά της δεν έχει δώσει κανένα στοιχείο για το πού πήγαν τα χρήματα. Άφαντα είναι αυτή τη στιγμή περίπου 8.000 ευρώ. Η 75χρονη όσο ζούσε είχε δανείσει στον γιο της το ποσό των 10.000 ευρώ.

Σύμφωνα με την κόρη και την εγγονή της 75χρονης η ηλικιωμένη φύλαγε τα χρήματα σε ένα βάζο, το οποίο μετά την δολοφονία και τη ληστεία βρέθηκε άδειο. Οι υποψίες στρέφονται και πάλι στη 46χρονη, η οποία όμως ισχυρίστηκε πως δεν κατάφερε να πάρει χρήματα από το σπίτι της ηλικιωμένης.

Οι Αρχές δεν το πιστεύουν αυτό για δύο λόγους: Πρώτον, στην έρευνα που ακολούθησε στο σπίτι της εντοπίστηκαν κοσμήματα, που αναγνωρίστηκαν από την κόρη, πως ήταν της μητέρας της. Το ζευγάρι είχε ήδη επιστρέψει 8.000 ευρώ στην άτυχη ηλικιωμένη και αυτά τα χρήματα δεν βρέθηκαν στο σπίτι της ποτέ.

Ως προς αυτό η κατηγορούμενη απάντησε ότι η ηλικιωμένη βοηθούσε οικονομικά και την κόρη της, οι αστυνομικοί ωστόσο πιστεύουν ότι κατάφερε να αφαιρέσει κάποια από αυτά τα χρήματα, ίσως και όλα, με δεδομένο ότι κατάφερε να βρει και να αφαιρέσει τα κοσμήματα και ίσως πρόλαβε -στον ένα σχεδόν μήνα που μεσολάβησε έως τη σύλληψή της- να τα παίξει και αυτά στον τζόγο.