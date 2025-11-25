Σαλαμίνα: Βίντεο με την 46χρονη να φεύγει με αυτοκίνητο μετά τη δολοφονία

Σοκ προκαλούν οι νέες λεπτομέρειες που έρχονται στο φως γύρω από την άγρια δολοφονία της 75χρονης από τη νύφη της στη Σαλαμίνα.



Βίντεο ντοκουμέντο δείχνει τη στιγμή που η 46χρονη -καθ' ομολογία δράστρια του εγκλήματος - απομακρύνεται από τον τόπο του εγκλήματος, στοιχείο που ενίσχυσε τις έρευνες των Αρχών.



Υπενθυμίζεται πως η 46χρονη συνελήφθη την Τρίτη 25 Νοεμβρίου, ομολογώντας την ανθρωποκτονία και περιγράφοντας με λεπτομέρεια την εξέλιξη των γεγονότων.



Καθοριστικό στοιχείο για τη σύλληψή της φαίνεται πως ήταν τα ίχνη που άφησε στο αυτοκίνητό της.

Σύμφωνα με το βίντεο του MEGA, η γυναίκα εγκαταλείπει το σπίτι της 75χρονης, ενώ οι Αρχές, ερευνώντας το όχημά της που βρισκόταν σε κοντινή απόσταση, εντόπισαν ίχνη αίματος της άτυχης γυναίκας.

Αυτά τα στοιχεία, μαζί με το ηχητικό από τις κάμερες ασφαλείας του σπιτιού, τις οποίες φέρεται να έστρεψε σε άλλη κατεύθυνση αλλά έκανε την αστοχία να μην απομονώσει τον ήχο, φαίνεται να οδήγησαν τελικά στον εντοπισμό και τη σύλληψή της.

Η σύλληψη

Σημειώνεται πως οι Αρχές ξετύλιξαν σήμερα το κουβάρι στην υπόθεση της δολοφονίας μίας 75χρονης γυναίκας, μέσα στο σπίτι της στη Σαλαμίνα, καθώς η νύφη της ηλικιωμένης γυναίκας φέρεται να ομολόγησε πως εκείνη τη σκότωσε. Ο λόγος για τη νύφη της ηλικιωμένης γυναίκας, η οποία είναι σύντροφος ενός από τους γιους της 75χρονης.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης Ανθρωποκτονιών, αφού διαπίστωσαν ότι δεν υπήρξε ληστεία από αγνώστους, ταυτοποίησαν από έρευνες τη συγκεκριμένη γυναίκα και την προσήγαγαν, με τις πληροφορίες να κάνουν λόγο ότι η ίδια έχει ομολογήσει.

Η 46χρονη γυναίκα που συνελήφθη, φαίνεται πως είχε χρέη από τον τζόγο και σκηνοθέτησε η ίδια τη ληστεία. Όπως αναφέρουν πληροφορίες, η νύφη της άτυχης ηλικιωμένης μπήκε μέσα στο σπίτι με κουκούλα, χτύπησε την 75χρονη και τη σκότωσε.

Η 75χρονη εντοπίστηκε με θανατηφόρα τραύματα στο κεφάλι, με το αρχικό πιθανότερο κίνητρο να ήταν η ληστεία που πήγε στραβά. Το περιστατικό είχε αποκαλυφθεί αργά το βράδυ της 31ης Οκτωβρίου.

Σύμφωνα με το ιατροδικαστικό πόρισμα που είχε δει το φως της δημοσιότητας, ο θάνατος της ηλικιωμένης γυναίκας προήλθε από βαριές κακώσεις στο κεφάλι, τον τράχηλο και τον θώρακα, από χτυπήματα με όργανο τύπου ρόπαλο, κατσαβίδι και μαχαίρι.

Η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ

Η Ελληνική Αστυνομία, για την υπόθεση της Σαλαμίνας, εξέδωσε σήμερα την ακόλουθη ανακοίνωση: «Από την Υποδιεύθυνση Δίωξης Εγκλημάτων κατά Ζωής και Ιδιοκτησίας της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος με τη συνδρομή της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών εξιχνιάστηκε υπόθεση ανθρωποκτονίας 75χρονης ημεδαπής που τελέστηκε πρώτες πρωινές ώρες της 31ης Οκτωβρίου 2025 στη Σαλαμίνα. Για την υπόθεση σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος 46χρονης ημεδαπής, για ανθρωποκτονία με δόλο, καθώς και παράβαση της νομοθεσίας για τα όπλα και την ενδοοικογενειακή βία.



»Ειδικότερα, ως προς το ιστορικό της υπόθεσης, απογευματινές ώρες της 31-10-2025 η 75χρονη βρέθηκε νεκρή από συγγενικά της πρόσωπα, εντός μονοκατοικίας όπου διέμενε μόνη της στη Σαλαμίνα. Κατά την αυτοψία που διενεργήθηκε στον τόπο του εγκλήματος διαπιστώθηκε ότι η σορός της 75χρονης έφερε βαριές κακώσεις και εκτεταμένα θλαστικά τραύματα στο τριχωτό του κεφαλιού της, στον τράχηλο και στο θώρακα. Από τη νεκροψία – νεκροτομή στη σορό της θανούσας διαπιστώθηκαν βαριές κακώσεις κεφαλής, τραχήλου και θώρακα από θλων και νύσσον και τέμνον όργανο.



»Όπως προέκυψε από την έρευνα, πρώτες πρωινές ώρες της 31-10-2025 η κατηγορούμενη κατευθύνθηκε προς την οικία της 75χρονης και, αφού παραβίασε παράθυρο της οικίας της, την τραυμάτισε θανάσιμα, ενώ τόσο για την προσέγγιση όσο και τη διαφυγή της από τον τόπο του εγκλήματος χρησιμοποίησε αυτοκίνητο. Στο πλαίσιο των ερευνών του Τμήματος Εγκλημάτων κατά της Ζωής και της Προσωπικής Ελευθερίας η κατηγορούμενη εντοπίστηκε στην οικία της και προσήχθη στην έδρα της ανωτέρω Υπηρεσίας. Η δικογραφία που σχηματίστηκε υποβλήθηκε στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή».