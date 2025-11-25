Σαλαμίνα: Η 75χρονη έλεγε το «Πάτερ ημών» πριν ξεψυχήσει - Η κάμερα αποκάλυψε 30 λεπτά βασανιστηρίων

Ανατριχίλα προκαλούν όσα έρχονται στο φως της δημοσιότητας για τη δολοφονία της 75χρονης γυναίκας από τη νύφη της στη Σαλαμίνα, η οποία φέρεται να είχε προσχεδιάσει τις κινήσεις της μπαίνοντας στο σπίτι της ηλικιωμένης. Η δράστις εισέβαλε στο σπίτι της 75χρονης, πιθανότατα αναζητώντας χρήματα για να τζογάρει, και όταν τη βρήκε μπροστά της, την δολοφόνησε με αγριότητα.

Παρά το γεγονός ότι η 46χρονη νύφη είχε στρέψει την κάμερα ασφαλείας προς τον τοίχο ώστε να μη φαίνεται εικόνα, ξέχασε να απενεργοποιήσει τον ήχο. Έτσι καταγράφηκαν περίπου 30 με 40 λεπτά βασανιστηρίων: απειλές, ξυλοδαρμός, χτυπήματα και οι απελπισμένες κραυγές της ηλικιωμένης, η οποία παρακαλούσε να σταματήσει.

Της έλεγε: «Αγόρι μου, μη με χτυπάς»

Συγκλονίζει το γεγονός ότι το θύμα δεν αναγνώρισε ποτέ τη νύφη της. Δεν κατάλαβε καν ότι δέχεται επίθεση από γυναίκα, καθώς η δράστις φορούσε full face μάσκα. Σε όλη τη διάρκεια του μαρτυρίου, η 74χρονη φώναζε: «Αγόρι μου, μη με χτυπάς». Η φρικτή αυτή λεπτομέρεια καταρρίπτει τον αρχικό ισχυρισμό της νύφης ότι το θύμα την αναγνώρισε και προσπάθησε να αντιδράσει.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Mega, η δράστις ζητούσε επίμονα χρήματα από την πεθερά της και έψαχνε το σπίτι, χτυπώντας τη επανειλημμένα. Όταν η ηλικιωμένη κατάλαβε ότι πεθαίνει, ακούστηκε να λέει το «Πάτερ ημών», λίγο πριν δεχτεί τα τελικά, δολοφονικά χτυπήματα.

Οι αστυνομικοί οδηγήθηκαν στα ίχνη της 46χρονης μέσα από τις κάμερες ασφαλείας: η αλλαγή της κατεύθυνσης, η απενεργοποίηση των καμερών στο σπίτι της την ώρα που έφευγε και επέστρεφε, αλλά και η καταγραφή του οχήματός της κοντά στο σημείο, αποτέλεσαν κρίσιμα στοιχεία.

Η γυναίκα ομολόγησε τελικά τη δολοφονία, ενώ οι Αρχές ερευνούν επιπλέον στοιχεία που ενισχύουν το συμπέρασμα ότι επρόκειτο για προμελετημένο και ιδιαίτερα σκληρό έγκλημα.