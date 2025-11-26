Σαλαμίνα: Είχε σκοτώσει την πεθερά της και έστελνε SMS για να έχει άλλοθι - «Μαμά είσαι καλά;»

Σε ένα οικογενειακό δράμα με στοιχεία αρχαιοελληνικής τραγωδίας εξελίσσεται η υπόθεση της δολοφονίας της 75χρονης στη Σαλαμίνα από την 46χρονη νύφη της. Η -καθ’ομολογίαν- δράστις της στυγερής δολοφονίας πέρασε το κατώφλι των δικαστηρίων Πειραιά σκυφτή και βλοσυρή, όταν οδηγήθηκε στον Εισαγγελέα.

Προθεσμία για να απολογηθεί την Παρασκευή έλαβε η 46χρονη. Σε βάρος της έχουν ασκηθεί κατηγορίες για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, παράνομη οπλοφορία και οπλοχρησία.

Η πλευρά της 46χρονης επικαλείται διανοητικά προβλήματα και εθισμό στον τζόγο. Όπως ανέφερε ο δικηγόρος της, Βασίλης Ταουξής, «υπάρχει τεράστιο πρόβλημα με τη διανοητική και ψυχιατρική κατάσταση της 46χρονης. Περιμένουμε τις επόμενες μέρες έγγραφα από προηγούμενες νοσηλείες της τα οποία θα προσκομίσουμε στον ανακριτή σε απόλυτη συνεργασία μαζί του, με απόλυτη ειλικρίνεια και διάθεση συνεργασίας μαζί του. Δεν έχουμε σκοπό να αποκρύψουμε τίποτα. Θέλουμε να χυθεί φως σε αυτή τη δύσκολη υπόθεση».

Υπενθυμίζεται ότι η δολοφονία έλαβε χώρα στις 31 Οκτωβρίου με την 46χρονη να ομολογεί ότι δολοφόνησε την πεθερά της στη Σαλαμίνα για να της αποσπάσει το ποσό των 1.100 ευρώ, τα οποία είχε χάσει στον τζόγο.

Η θέση της 46χρονης επιβαρύνεται ακόμα περισσότερο από τα στοιχεία που έρχονται στην δημοσιότητα και αποδεικνύουν ότι επιχείρησε να καλύψει τα ίχνη που θα την ενοχοποιούσαν για την δολοφονία της πεθεράς της, αλλά και να συγκαλύψει την δράση της.

Σκηνοθεσία και παραπλάνηση από τη 46χρονη

Σύμφωνα με μαρτυρίες, η 46χρονη έκλεισε προσωρινά τις κάμερες ασφαλείας τόσο στο σπίτι της πεθεράς της όσο και στη δική της κατοικία κατά τις πρώτες πρωινές ώρες της ημέρας του εγκλήματος. Σκοπός ήταν να μη διαπιστωθεί από τις Αρχές η ακριβής ώρα που πήγε ή έφυγε από το σπίτι.

Λίγες ώρες μετά τη δολοφονία, η 46χρονη φέρεται να επιχείρησε να δημιουργήσει άλλοθι, στέλνοντας μήνυμα στο κινητό της πεθεράς της, στο οποίο την αποκαλούσε «μαμά» και τη ρωτούσε αν είναι καλά. Μετά την άρση του τηλεφωνικού απορρήτου, διαπιστώθηκε ότι το μήνυμα είχε σταλεί από την ίδια τη δράστιδα.

Επιπλέον, ισχυρίστηκε ότι είχε περάσει τη νύχτα στο σπίτι μόνη της, καθώς ο σύζυγός της είχε φύγει για εργασία. Στο υπνοδωμάτιο της 75χρονης, όπου διαπράχθηκε η δολοφονία, βρέθηκαν δύο ανοιχτά συρτάρια, στοιχείο που υποδήλωνε προσπάθεια προσομοίωσης ληστείας.

Σε σοκ ο γιος - Πήγε σε ψυχίατρο

Την ίδια στιγμή ο γιος της 75χρονης τελεί σε απόλυτο σοκ, μετά την αποκάλυψη ότι η ίδια η σύντροφός του ήταν αυτή που δολοφόνησε την μητέρα του. Σύμφωνα με τον πρόεδρο της ΠΟΕΔΗΝ Μιχάλη Γιαννάκο, ο γιος της 73χρονης μετέβη χθες στο ναυτικό νοσοκομείο, όπου και υπεβλήθη σε ψυχιατρικές εξετάσεις, αλλά δεν κρίθηκε απαραίτητη η εισαγωγή του ή η παραμονή του.

Ειδικότερα, ο άνδρας κατέρρευσε μόλις πληροφορήθηκε την αλήθεια για τη στυγερή δολοφονία της μητέρας του από τη γυναίκα με την οποία ήταν παντρεμένος. Το σοκ ήταν τόσο μεγάλο που οι γιατροί έκριναν απαραίτητη την άμεση νοσηλεία του σε ειδική κλινική.