Σαλαμίνα: Προφυλακιστέα η 46χρονη για τη δολοφονία της πεθεράς της - Επικαλέστηκε «κενά μνήμης»

Προφυλακιστέα κρίθηκε μετά την απολογία της σήμερα (28/11) στα δικαστήρια του Πειραιά η 46χρονη που κατηγορείται για την δολοφονία της 75χρονης πεθεράς της στη Σαλαμίνα. Παρά το ότι αρχικά είχε ομολογήσει το έγκλημα η 46χρονη σήμερα στην ανακρίτρια άλλαξε στάση υποστηρίζοντας ότι δεν θυμάται απολύτως τίποτα από το μοιραίο βράδυ της 31ης Οκτωβρίου.

Συγκεκριμένα η 46χρονη έκανε λόγο για «κενά μνήμης» ενώ όπως γνωστοποίησε η δικηγόρος της Ιωάννα Μαρούπα θα ζητηθεί πραγματογνωμοσύνη για το ηχητικό ντοκουμέντο που βρίσκεται στη δικογραφία όπως επίσης και ψυχιατρική πραγματογνωμοσύνη υποστηρίζοντας ότι η 46χρονη ήταν σε κατάσταση σύγχυσης όταν ομολόγησε.

«Τα στοιχεία είναι ελλιπή» είπε η δικηγόρος της κατηγορούμενης, επισημαίνοντας πως «δεν γνωρίζουμε τις συνθήκες κάτω από τις οποίες η κατηγορούμενη φέρεται να ομολόγησε». Υποστήριξε επίσης πως «δεν προκύπτει χρήμα ως κίνητρο» και ότι «δεν διαφαίνεται μένος ή μίσος απέναντι στο θύμα».

Την ίδια στιγμή οι αστυνομικοί του Ανθρωποκτονιών συνεχίζουν την έρευνα προκειμένου να λύσουν το γρίφο με το κίνητρο της δολοφονίας. Αν και έχουν αρκετά στοιχεία εις βάρος της 46χρονης, θέλουν να εξακριβώσουν αν το κίνητρο ήταν η ληστεία ή η δολοφονία, καθώς η 46χρονη είχε πάρει τα χρήματα και μπορούσε να αφήσει την 75χρονη πεθερά της να ζήσει, όταν η ηλικιωμένη γυναίκα αντιλήφθηκε την παρουσία της. Ωστόσο, επέλεξε να μην το κάνει.

Για φόνο εκ προμελέτης κάνει λόγο και η δικηγόρος της οικογένειας της 75χρονης, Κατερίνα Τσιόνα, τονίζοντας ότι στη δικογραφία υπάρχουν το ηχητικό ντοκουμέντο, οπτικά ντοκουμέντα από κάμερες καθώς και χρονολογημένη καταγραφή των κινήσεων της κατηγορούμενης πριν και μετά το έγκλημα.«Η δράση της δεν ήταν αποτέλεσμα έκρηξης θυμού, αλλά απολύτως οργανωμένη» σημείωσε χαρακτηριστικά η κα. Τσιόνα.