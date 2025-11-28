Ηχητικό ντοκουμέντο από τη δολοφονία της 75χρονης στη Σαλαμίνα: «Να με σκοτώσεις θες; Πες μου!»

Ένα ηχογραφημένο ντοκουμέντο που αποκαλύπτει τμήμα του ανατριχιαστικού διαλόγου της 75χρονης στη Σαλαμίνα με τον άνθρωπο που της έκοψε το νήμα της ζωής, έρχεται στη δημοσιότητα και προκαλεί σοκ.

Πρόκειται για υλικό που έχει καταγράψει το σύστημα καμερών που διαθέτει το σπίτι της άτυχης ηλικιωμένης και το οποίο αποτέλεσε ισχυρό «χαρτί» στα χέρια των αστυνομικών που ερευνούσαν την ανθρωποκτονία.

Στο ηχητικό ντοκουμέντο που παρουσίασε το Mega, ακούγεται αρχικά ο ήχος από χτυπήματα στο παράθυρο του σπιτιού... Η αντίστροφη μέτρηση για το τέλος της ζωής της 75χρονης μόλις έχει αρχίσει. Ο δράστης της δολοφονίας μόλις έχει μπει στο σαλόνι. Κατευθύνεται προς το υπνοδωμάτιο και ακολουθούν τα 40 βασανιστικά λεπτά.

Το ρολόι δείχνει 03:18 το πρωί. Η 76χρονη ξυπνά και ο φόβος την κυριεύει. Είναι μόνη και αβοήθητη σε ένα δωμάτιο. Δεν μπορεί να περπατήσει και το σκυλάκι της γαβγίζει στον εισβολέα. Το σκυλί γαβγίζει και η 46χρονη, φερόμενη δολοφόνος, επιχειρεί για να το ηρεμήσει. Μπαίνει στο δωμάτιο με το πρόσωπό της καλυμμένο. Αλλάζει τη φωνή της, την κάνει μπάσα και λέει στην 75χρονη:



– Κατηγορούμενη: Πού είναι τα λεφτά; Πες πού είναι;



– 75χρονη: Τι θέλεις αγόρι μου; Να με σκοτώσεις; (ακούγεται χτύπημα)



Παίρνει ένα γυάλινο μπουκάλι που βρήκε στο δωμάτιο και την χτυπά στο κεφάλι. Η 75χρονη εκλιπαρεί για τη ζωή της.



– 75χρονη: (επιφώνημα πόνου)… Σε παρακαλώ, εκεί τα έχω, πήγαινε.



Ακούγεται ένα ακόμη σφοδρό χτύπημα και η ηλικιωμένη που σφαδάζει από τον πόνο. Κι ύστερα, η παράκλησή της.



– 75χρονη: Αμαρτία είναι, σε παρακαλώ… (ακούγεται χτύπημα)



Μοιάζει αποφασισμένη να πάρει αυτό που θέλει αλλά ακόμα κι όταν το θύμα τής δείχνει πού θα βρει τα λεφτά, εκείνη συνεχίζει να τη βασανίζει.



– 75χρονη: (επιφώνημα πόνου)… εκεί πέρα έχει εκεί, εκεί που είναι οι ρόδες, εκεί είναι η τράπεζα, παρ’ την και φύγε.



Της δείχνει το σημείο που κρύβει τα χρήματα, πιθανότατα στο βοηθητικό τραπεζάκι. Όμως η 46χρονη αντί να τα πάρει και να φύγει, πάει στην κουζίνα και, όπως τουλάχιστον αρχικά έχει ομολογήσει, παίρνει ένα μαχαίρι και αρχίζει να την καρφώνει.



– 75χρονη: (επιφώνημα πόνου)… Σταμάτα ρε παιδί μου! Σταμάτα! (ακούγεται χτύπημα)



Η γυναίκα ρωτούσε επίμονα ένα γιατί. Δεν μπορούσε να καταλάβει το μίσος, το μένος και τον σκοπό του ανθρώπου που είχε απέναντί της αφού του είχε δώσει αυτό που ζητούσε.



– 75χρονη: Αφού στα έδωσα, φύγε! Να με σκοτώσεις θες; Πες μου! (ακούγεται χτύπημα) Γιατί; Γιατί; Γιατί; Φτάνει! Βοήθεια!



Δίχως έλεος, της έδωσε την χαριστική βολή ενώ άκουγε την 75χρονη να ψάλλει το «Πάτερ Ημών» τις τελευταίες της στιγμές.

Προφυλακιστέα η 46χρονη

Υπενθυμίζεται ότι κρίθηκε προφυλακιστέα, μετά την απολογία της σήμερα (28/11) στα δικαστήρια του Πειραιά, η 46χρονη που κατηγορείται για την δολοφονία της 75χρονης πεθεράς της στη Σαλαμίνα. Παρά το ότι αρχικά είχε ομολογήσει το έγκλημα η 46χρονη σήμερα στην ανακρίτρια άλλαξε στάση υποστηρίζοντας ότι δεν θυμάται απολύτως τίποτα από το μοιραίο βράδυ της 31ης Οκτωβρίου.

Συγκεκριμένα η 46χρονη έκανε λόγο για «κενά μνήμης» ενώ όπως γνωστοποίησε η δικηγόρος της Ιωάννα Μαρούπα θα ζητηθεί πραγματογνωμοσύνη για το ηχητικό ντοκουμέντο που βρίσκεται στη δικογραφία όπως επίσης και ψυχιατρική πραγματογνωμοσύνη υποστηρίζοντας ότι η 46χρονη ήταν σε κατάσταση σύγχυσης όταν ομολόγησε.

«Τα στοιχεία είναι ελλιπή» είπε η δικηγόρος της κατηγορούμενης, επισημαίνοντας πως «δεν γνωρίζουμε τις συνθήκες κάτω από τις οποίες η κατηγορούμενη φέρεται να ομολόγησε». Υποστήριξε επίσης πως «δεν προκύπτει χρήμα ως κίνητρο» και ότι «δεν διαφαίνεται μένος ή μίσος απέναντι στο θύμα».

Την ίδια στιγμή οι αστυνομικοί του Ανθρωποκτονιών συνεχίζουν την έρευνα προκειμένου να λύσουν το γρίφο με το κίνητρο της δολοφονίας. Αν και έχουν αρκετά στοιχεία εις βάρος της 46χρονης, θέλουν να εξακριβώσουν αν το κίνητρο ήταν η ληστεία ή η δολοφονία, καθώς η 46χρονη είχε πάρει τα χρήματα και μπορούσε να αφήσει την 75χρονη πεθερά της να ζήσει, όταν η ηλικιωμένη γυναίκα αντιλήφθηκε την παρουσία της. Ωστόσο, επέλεξε να μην το κάνει.

Για φόνο εκ προμελέτης κάνει λόγο και η δικηγόρος της οικογένειας της 75χρονης, Κατερίνα Τσιόνα, τονίζοντας ότι στη δικογραφία υπάρχουν το ηχητικό ντοκουμέντο, οπτικά ντοκουμέντα από κάμερες καθώς και χρονολογημένη καταγραφή των κινήσεων της κατηγορούμενης πριν και μετά το έγκλημα.«Η δράση της δεν ήταν αποτέλεσμα έκρηξης θυμού, αλλά απολύτως οργανωμένη» σημείωσε χαρακτηριστικά η κα. Τσιόνα.