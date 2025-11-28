Σαλαμίνα: Στον ανακριτή η 46χρονη που σκότωσε την πεθερά της - Φόνο εκ προμελέτης ερευνούν οι Αρχές

Στον ανακριτή οδηγήθηκε λίγο πριν τις 08:00 το πρωί, σήμερα Παρασκευή 27 Νοεμβρίου η 46χρονη γυναίκα που ομολόγησε ότι σκότωσε την πεθερά της στη Σαλαμίνα και «έπαιζε θέατρο» για περίπου 25 μέρες υποστηρίζοντας ότι οδηγήθηκε στο έγκλημα λόγω της εξάρτησής της από τον τζόγο.

Μάλιστα, η μεταγωγή της στο Δικαστικό Μέγαρο Πειραιά πραγματοποιήθηκε κάτω από δρακόντεια μέτρα ασφαλείας ενώ συγκεντρωμένο πλήθος την αποδοκίμασε έντονα έξω από τα δικαστήριο.

Η ίδια αντιμετωπίζει κατηγορίες για ανθρωποκτονία από πρόθεση, παράνομη οπλοφορία και οπλοχρησία.

Αν και οι αστυνομικοί του Ανθρωποκτονιών έχουν αρκετά στοιχεία εις βάρος της, θέλουν να εξακριβώσουν αν το κίνητρο της 46χρονης ήταν η ληστεία ή η δολοφονία, καθώς η 46χρονη είχε πάρει τα χρήματα και μπορούσε να αφήσει την 75χρονη πεθερά της να ζήσει, όταν η ηλικιωμένη γυναίκα αντιλήφθηκε την παρουσία της. Ωστόσο, επέλεξε να μην το κάνει.

Μάλιστα ανατριχιαστική είναι η αποκάλυψη ότι η στιγμή της δολοφονίας της άτυχης γυναίκας έχει καταγραφεί από το σύστημα των καμερών, που ήταν εγκατεστημένο στο σπίτι της. Μπορεί η 46χρονη να είχε στρέψει αλλού τη φορά των καμερών, όμως τα μικρόφωνα ήταν ενεργοποιημένα και κατέγραφαν τους ήχους.

Οι αστυνομικοί βρήκαν το σύστημα και κατάφεραν να ανακτήσουν τα δεδομένα που είχε καταγράψει, με αποτέλεσμα να σοκαριστούν και οι ίδιοι με όσα άκουσαν. Σύμφωνα με τα όσα έχουν γίνει γνωστά στο ηχητικό ντοκουμέντο ακούγονται τα ουρλιαχτά της 75χρονης που παρακαλάει τη δράστιδα να σταματήσει να τη χτυπά, ενώ λίγα δευτερόλεπτα πριν ξεψυχήσει ακούγεται και να προσεύχεται.

Λίγες ώρες μετά τη δολοφονία, η46χρονη φέρεται να επιχείρησε να δημιουργήσει άλλοθι, στέλνοντας μήνυμα στο κινητό της πεθεράς της, στο οποίο την αποκαλούσε «μαμά» και τη ρωτούσε αν είναι καλά. Μετά την άρση του τηλεφωνικού απορρήτου, διαπιστώθηκε ότι το μήνυμα είχε σταλεί από την ίδια τη δράστιδα.

Επιμένει η 46χρονη ότι δεν ήθελε να σκοτώσει την πεθερά της - Η ανατριχιαστική ομολογία

«Ακόμα δεν μπορώ να πιστέψω και εγώ γιατί το έκανα αυτό το κακό» υποστήριξε η 46χρονη αρχικά και συνέχισε: «Είναι το θέατρο του παραλόγου. Θα σας τα εξηγήσω όμως όλα. Εγώ είμαι ένας άνθρωπος πονεμένος. Έχω περάσει πολλά στη ζωή μου. Προσπαθούσα για χρόνια να κάνω παιδί. Έχω κάνει και εξωσωματικές, αλλά δεν τα κατάφερα» αναφέρεται χαρακτηριστικά στο Mega. «Είχα πολλές αποβολές. Μετά από τις αποβολές μου, το έριξα στον τζόγο για να ξεχαστώ. Δεν ήταν όμως αυτός ο λόγος που έκανα αυτό το κακό. Ό,τι και να σας πω, δεν έχω δικαιολογία. Το ξέρω, αλλά θέλω να με ακούσετε και να με καταλάβετε» είπε χαρακτηριστικά η καθ' ομολογία δολοφόνος.

Συνεχίζοντας, υποστήριξε πως «εκείνη την ημέρα τα ξημερώματα αποφάσισα να πάω στο σπίτι της πεθεράς μου. Ήξερα ότι η πεθερά μου έχει κάποια λεφτά στο σπίτι της για ώρα ανάγκης. Επειδή φοβόμασταν να τα έχει εκεί η πεθερά μου, κάποια στιγμή τα είχε πάρει ο άντρας μου για να τα φυλάει στο σπίτι μας και να μην είναι στο σπίτι της μάνας του. Αυτά τα λεφτά όμως χάθηκαν. Δεν τα πήρα εγώ. Από ό,τι καταλάβαμε με τον άντρα μου, τα πήραν κάποιοι φίλοι των παιδιών. Τα παιδιά αυτά είναι δύο αγόρια που έχει ο άντρας μου από προηγούμενο γάμο και μένουμε όλοι μαζί στο σπίτι μας που ήρθατε και μας βρήκατε. Έτσι λοιπόν αναγκαστήκαμε να τα επιστρέψουμε στην πεθερά μου, γιατί από το δικό μας σπίτι χάθηκαν, οπότε δικό μας ήταν το φταίξιμο», λέει στην ομολογία της.

«Δεν είχα άλλο τρόπο να βρω χρήματα»

Κλείνοντας, η καθ' ομολογία δολοφόνος αναφέρει: «Είχαμε επιστρέψει στην πεθερά μου κάποιο ποσό, 8.000 € για την ακρίβεια, αλλά έπρεπε να της δώσουμε και τα υπόλοιπα. Όλο το ποσό ήταν γύρω στις 10.000 €. Τον τελευταίο μήνα όμως η πεθερά μου μας πίεζε να της δώσουμε και τα υπόλοιπα. Είχαμε μαζέψει ακόμη 1.100€ για να της δώσουμε, αλλά τα είχα παίξει στον τζόγο. Ο άντρας μου δεν το ήξερε. Εγώ δεν δουλεύω κι ο άντρας μου για να μας ζήσει κάνει δύο δουλειές. Σκέφτηκα λοιπόν να πάω να της πάρω τα λεφτά που είχε κρυμμένα στο σπίτι της, αυτά που της είχαμε δώσει εμείς δηλαδή και μετά να τα δώσω στον άντρα μου και εκείνος να της τα δώσει ως τα υπόλοιπα που της χρωστούσαμε. Δεν είχα άλλο τρόπο να βρω χρήματα».

Παρά τα όσα ομολόγησε η γυναίκα, οι έρευνες των Αρχών συνεχίζονται για να πέσει άπλετο φως στην υπόθεση και να αποκαλυφθούν λεπτομέρειες.