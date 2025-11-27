Σαλαμίνα: Επιμένει η 46χρονη ότι δεν ήθελε να σκοτώσει την πεθερά της - Η ανατριχιαστική ομολογία

Τον εθισμό της στον τζόγο επικαλέστηκε ως κίνητρο για να διαπράξει τη ληστεία και εν τέλει να δολοφονήσει την πεθεράς της, η 46χρονη που ομολόγησε την Πέμπτη (27/11) πως είναι η δράστης του εγκλήματος που απασχολεί εδώ και μέρες τις Αρχές στη Σαλαμίνα.

«Ακόμα δεν μπορώ να πιστέψω και εγώ γιατί το έκανα αυτό το κακό» υποστήριξε η 46χρονη αρχικά και συνέχισε: «Είναι το θέατρο του παραλόγου. Θα σας τα εξηγήσω όμως όλα. Εγώ είμαι ένας άνθρωπος πονεμένος. Έχω περάσει πολλά στη ζωή μου. Προσπαθούσα για χρόνια να κάνω παιδί. Έχω κάνει και εξωσωματικές, αλλά δεν τα κατάφερα» αναφέρεται χαρακτηριστικά στο Mega. «Είχα πολλές αποβολές. Μετά από τις αποβολές μου, το έριξα στον τζόγο για να ξεχαστώ. Δεν ήταν όμως αυτός ο λόγος που έκανα αυτό το κακό. Ό,τι και να σας πω, δεν έχω δικαιολογία. Το ξέρω, αλλά θέλω να με ακούσετε και να με καταλάβετε» είπε χαρακτηριστικά η καθ' ομολογία δολοφόνος.

Συνεχίζοντας, υποστήριξε πως «εκείνη την ημέρα τα ξημερώματα αποφάσισα να πάω στο σπίτι της πεθεράς μου. Ήξερα ότι η πεθερά μου έχει κάποια λεφτά στο σπίτι της για ώρα ανάγκης. Επειδή φοβόμασταν να τα έχει εκεί η πεθερά μου, κάποια στιγμή τα είχε πάρει ο άντρας μου για να τα φυλάει στο σπίτι μας και να μην είναι στο σπίτι της μάνας του. Αυτά τα λεφτά όμως χάθηκαν. Δεν τα πήρα εγώ. Από ό,τι καταλάβαμε με τον άντρα μου, τα πήραν κάποιοι φίλοι των παιδιών. Τα παιδιά αυτά είναι δύο αγόρια που έχει ο άντρας μου από προηγούμενο γάμο και μένουμε όλοι μαζί στο σπίτι μας που ήρθατε και μας βρήκατε. Έτσι λοιπόν αναγκαστήκαμε να τα επιστρέψουμε στην πεθερά μου, γιατί από το δικό μας σπίτι χάθηκαν, οπότε δικό μας ήταν το φταίξιμο», λέει στην ομολογία της.

«Δεν είχα άλλο τρόπο να βρω χρήματα»

Κλείνοντας, η καθ' ομολογία δολοφόνος αναφέρει: «Είχαμε επιστρέψει στην πεθερά μου κάποιο ποσό, 8.000 € για την ακρίβεια, αλλά έπρεπε να της δώσουμε και τα υπόλοιπα. Όλο το ποσό ήταν γύρω στις 10.000 €. Τον τελευταίο μήνα όμως η πεθερά μου μας πίεζε να της δώσουμε και τα υπόλοιπα. Είχαμε μαζέψει ακόμη 1.100€ για να της δώσουμε, αλλά τα είχα παίξει στον τζόγο. Ο άντρας μου δεν το ήξερε. Εγώ δεν δουλεύω κι ο άντρας μου για να μας ζήσει κάνει δύο δουλειές. Σκέφτηκα λοιπόν να πάω να της πάρω τα λεφτά που είχε κρυμμένα στο σπίτι της, αυτά που της είχαμε δώσει εμείς δηλαδή και μετά να τα δώσω στον άντρα μου και εκείνος να της τα δώσει ως τα υπόλοιπα που της χρωστούσαμε. Δεν είχα άλλο τρόπο να βρω χρήματα».

Παρά τα όσα ομολόγησε η γυναίκα, οι έρευνες των Αρχών συνεχίζονται για να πέσει άπλετο φως στην υπόθεση και να αποκαλυφθούν λεπτομέρειες.