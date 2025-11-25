Δολοφονία 75χρονης στη Σαλαμίνα: Δύο λάθη, πολλά ψέματα κι ένα ερώτημα για τη νύφη της

Μετά από περίπου 25 ημέρες ερευνών από τους αστυνομικού του Τμήματος Δίωξης Ανθρωποκτονιών η 46χρονη καθ’ ομολογίαν δολοφόνος της 75χρονης πεθεράς της βρέθηκε ενώπιον της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Πειραιώς και πήρε προθεσμία προκειμένου να προετοιμάσει την απολογία της για το στυγερό έγκλημα που της αποδίδεται.

Καθ' όλο το προηγούμενο χρονικό διάστημα, η πάλαι ποτέ υποψήφια με την Χρυσή Αυγή, επιχείρησε να ξεγελάσει τους δικούς της ανθρώπους -και κυρίως την οικογένεια της ηλικιωμένης- αλλά και τις Αρχές, καταφεύγοντας σε ένα αναρίθμητα ψέματα. Όπως σημείωναν στο flash.gr άτομα από το περιβάλλον της δολοφονημένης, στην κηδεία της 75χρονης η 46χρονη είχε δώσει πραγματική... παράσταση με κλάματα και λυγμούς. Κανείς εκείνη τη στιγμή δεν μπορούσε να σκεφτεί ότι πίσω από το άγριο έγκλημα που συγκλόνισε την τοπική κοινωνία μπορεί να βρίσκονταν η συγκεκριμένη γυναίκα.

Οι λάθος κινήσεις της 46χρονης

Η δικογραφία, ωστόσο, που σχημάτισε το Τμήμα Δίωξης Ανθρωποκτονιών περιγράφει δύο λάθη της 46χρονης: πρώτον το ότι χρησιμοποίησε το ΙΧ αυτοκίνητο του πατέρα της για να προσεγγίσει τη μονοκατοικία της πεθεράς της και στη συνέχεια για να αποχωρήσει. Δεύτερον ότι δεν υπολόγισε πως η εξωτερική κάμερα ασφαλείας του σπιτιού, αν και τη μετακίνησε ώστε να μην γράφει εικόνα, εντούτοις κατέγραφε ήχο με τις τελευταίες στιγμές της ηλικιωμένης να είναι συγκλονιστικές, καθώς αντιλαμβάνεται ότι θα πεθάνει και ψέλνει το πάτερ ημών.

Από εκεί τη στιγμή και μετά ξεκίνησε ένας συρφετός ψεμάτων, για να καλύψει το αδιανόητο έγκλημα. Μέχρι και την τελευταία στιγμή στους αστυνομικούς που την ανέκριναν η καθ' ομολογίαν δολοφόνος έλεγε ψέματα, καθώς -μεταξύ άλλων- απέδωσε την πράξη της στον φόβο ότι η 75χρονη την αναγνώρισε και θα την πρόδιδε στην ΕΛ.ΑΣ. και στα παιδιά της. Κάτι τέτοιο δεν προκύπτει από το ηχογραφημένο υλικό, καθώς το ηλικιωμένο θύμα ακούγεται να μιλάει προς την 46χρονη νομίζοντας ότι απέναντι της έχει κάποιον άνδρα. «Παλικάρι μου, γιατί το κάνεις αυτό; Δεν έχεις μανούλα;», φέρεται να λέει η πεθερά προς τη νύφη που με το full face και τα σκουρόχρωμα ρούχα επιχείρησε να παραστήσει τον άγνωστο ληστή.

Για το τέλος αφήσαμε το ερώτημα: Τι έχουν γίνει τα 10.000 ευρώ που εκλάπησαν (σ.σ. από ποιον άραγε) απ’ το σπίτι της 46χρονης και του συντρόφου της, αλλά και τα 8.000 ευρώ που είχαν επιστραφεί στην ηλικιωμένη αλλά δεν βρέθηκαν στη μονοκατοικία της μετά τη δολοφονία και η συλληφθείσα υποστηρίζει ότι δεν βρήκε;