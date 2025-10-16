«Μέθοδος της αγκαλιάς»: Στη δημοσιότητα τα στοιχεία 37χρονης που «ξάφριζε» περαστικούς στον Πειραιά

Στη δημοσιότητα δόθηκαν από την Ελληνική Αστυνομία, ύστερα από σχετική διάταξη της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Πειραιά, τα στοιχεία ταυτότητας, οι φωτογραφίες καθώς και η ασκηθείσα ποινική δίωξη σε βάρος 37χρονης, μέλους εγκληματικής οργάνωσης που διέπραττε κλοπές με τη μέθοδο του εναγκαλισμού και ληστείες στην ευρύτερη περιοχή του Πειραιά.

Η εγκληματική οργάνωση είχε εξαρθρωθεί τον περασμένο Σεπτέμβριο από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πειραιά. Σε βάρος της 37χρονης ασκήθηκε ποινική δίωξη για τα αδικήματα της οργάνωσης με άλλους με σκοπό τη διάπραξη κακουργημάτων, της διακεκριμένης κλοπής από δράστες που είχαν οργανωθεί με σκοπό την τέλεση κλοπών και που διαπράττουν κλοπές κατ’ επάγγελμα, τελεσθείσα κατά συναυτουργία και κατ’ εξακολούθηση και της ληστείας.

Πρόκειται για τη συλληφθείσα:

(επ) ΚΑΛΕΑ (ον) Ελένη του Ιωάννη και της Αικατερίνης, γεννηθείσα την 16-4-1988 στην Αθήνα.

Η συγκεκριμένη δημοσιοποίηση, σύμφωνα με τη σχετική Εισαγγελική Διάταξη, αποσκοπεί στην διερεύνηση, ανίχνευση και δίωξη όμοιας φύσης εγκλημάτων που έχουν τελεστεί από την ανωτέρω κατηγορούμενη, σε βάρος και άλλων θυμάτων, για την αποτροπή απειλής της δημόσιας ασφάλειας σε σχέση με τα παραπάνω εγκλήματα, καθώς και για την προστασία του κοινωνικού συνόλου από τέτοιες αξιόποινες πράξεις.

Στο πλαίσιο αυτό, παρακαλούνται οι πολίτες να επικοινωνούν με τους τηλεφωνικούς αριθμούς 210-4178715 της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πειραιά και 210-6411111 της Διεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αττικής, για την παροχή οποιασδήποτε σχετικής πληροφορίας. Σημειώνεται ότι διασφαλίζεται η ανωνυμία και το απόρρητο της επικοινωνίας.

Επισημαίνεται ότι η συγκεκριμένη δημοσιοποίηση είναι χρονικής διάρκειας μέχρι την 9-1-2026, σύμφωνα με την Εισαγγελική Διάταξη. Πέραν του χρονικού αυτού ορίου δεν επιτρέπεται και αντίκειται στο νόμο, η διατήρηση ή/και αναπαραγωγή της δημοσιοποίησης των παραπάνω στοιχείων.

Πώς δρούσε

Η 37χρονη κινούμενη με υπηρεσιακό όχημα από κοινού με 48χρονο, εντόπιζε τα θύματά της, επιλέγοντας κυρίως ηλικιωμένα άτομα και αφού τα προσέγγιζε, προσποιούμενη φιλικό σε αυτά πρόσωπο και με τη μέθοδο του εναγκαλισμού, αφαιρούσε από την κατοχή τους χρυσές αλυσίδες λαιμού.

Σημειώνεται ότι σε μία περίπτωση προκειμένου να αφαιρέσει αλυσίδα από ηλικιωμένο, η 37χρονη δε δίστασε να του ασκήσει σωματική βία.

Από την προανακριτική έρευνα της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πειραιά, εξιχνιάστηκαν 2 περιπτώσεις κλοπών και περίπτωση ληστείας σε Νίκαια και Κορυδαλλό.

Σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε στην κατοχή και τις οικίες των κατηγορουμένων, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν: κινητά τηλέφωνα, το χρηματικό ποσό των 1.600 ευρώ καθώς και κάμερες οι οποίες κατέγραφαν τους εξωτερικούς χώρους των οικιών, προκειμένου να ενημερώνονται οι κατηγορούμενοι σε περίπτωση εμφάνισης της Αστυνομίας.