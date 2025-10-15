Απάτη «μεγατόνων» στη Λάρισα: «Μαϊμού»-ιδιοκτήτης ακινήτου πήρε 2.400 ευρώ ως νοίκι και εξαφανίστηκε

Θύμα ενός επιτήδειου έπεσε πολίτης στη Λάρισα, ο οποίος είδε 2.400 ευρώ να «κάνουν φτερά» όταν θέλησε να νοικιάσει ένα σπίτι, η αγγελία όμως αποδείχτηκε απάτη.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την καταγγελία, το χρονικό διάστημα από τις 10 έως τις 13 Οκτωβρίου 2025, ο φερόμενος ως δράστης παρουσιάστηκε ως εκμισθωτής κατοικίας στη Λάρισα, η οποία φαινόταν να διατίθεται προς ενοικίαση μέσω σελίδας κοινωνικής δικτύωσης.

Όπως αναφέρει το onlarissa.gr, προκειμένου να εξασφαλίσει τη μίσθωση του ακινήτου, ο παθών κατέθεσε συνολικά το ποσό των 2.400 ευρώ, μέσω πέντε τραπεζικών εμβασμάτων, σε λογαριασμό που του υπέδειξε ο «εκμισθωτής». Ωστόσο, όπως αποδείχθηκε, η αγγελία ήταν ψευδής και ο δράστης εξαφανίστηκε παίρνοντας τα χρήματα, χωρίς ποτέ να παραδώσει το ακίνητο.

Δικογραφία σε βάρος του φερόμενου δράστη σχηματίστηκε από το Αστυνομικό Τμήμα Κιλελέρ για το αδίκημα της απάτης.

Η αστυνομία διερευνά την υπόθεση, ενώ η δικογραφία που σχηματίστηκε θα υποβληθεί στον αρμόδιο Εισαγγελέα. Οι Αρχές υπενθυμίζουν στους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί σε διαδικτυακές συναλλαγές και να ελέγχουν τη γνησιότητα αγγελιών πριν προχωρήσουν σε οποιαδήποτε χρηματική καταβολή.