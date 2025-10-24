Breaking news icon BREAKING
Ελλάδα Κλοπές Ηλικιωμένοι Αστυνομία

Βίντεο ντοκουμέντο από τη δράση «υδραυλικού» που έκλεβε ηλικιωμένους - Είχε λεία 280.000 ευρώ

Λίγο πριν τη σύλληψή του, ο 59χρονος είχε «χτυπήσει» ξανά, καταφέρνοντας να αφαιρέσει με τη μέθοδο της απασχόλησης 37.050 ευρώ από οικία ηλικιωμένης.

Κώστας Παπαδόπουλος avatar
Κώστας Παπαδόπουλος

Βίντεο ντοκουμέντο από τη δράση ενός 59χρονου, ο οποίος παρουσιαζόταν ως «υδραυλικός» και έκλεβε ηλικιωμένους εξασφάλισε το flash.gr, με τον κακοποιό να βρίσκεται πλέον στη φυλακή.

Όπως φαίνεται στο βίντεο, ο 59χρονος μπαίνει στο σπίτι ηλικιωμένης γυναίκας και μόλις αντιλαμβάνεται την ύπαρξη κάμερας, τη γυρνάει ώστε να μην καταγράφονται οι κινήσεις του. Για τον εντοπισμό και τη σύλληψή του συστήθηκε ειδική ομάδα αστυνομικών από το ΤΔΕΕ Παγκρατίου, καθώς ο κακοποιός εμπλέκεται σε τουλάχιστον 15 περιπτώσεις κλοπών από σπίτια με λεία 280.000 ευρώ.

Λίγο πριν τη σύλληψή του, ο 59χρονος είχε «χτυπήσει» ξανά, καταφέρνοντας να αφαιρέσει με τη μέθοδο της απασχόλησης 37.050 ευρώ από οικία ηλικιωμένης. Σε βάρος του εκκρεμούσε καταδικαστική απόφαση με ποινή φυλάκισης 3 ετών και 3 μηνών για το αδίκημα της απάτης κατ’ εξακολούθηση.

