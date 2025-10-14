Ληστεία στην Αρκαδία: Μόλις 15 λεπτά χρειάστηκε η «συμμορία των 5» για να αρπάξει τις 200.000 ευρώ

Μόλις 15 λεπτά χρειάστηκε η «συμμορία των 5» κακοποιών για να ακινητοποιήσουν και να ληστέψουν τον 58χρονο ιδιοκτήτη πρατηρίων υγρών καυσίμων στα Τρόπαια Αρκαδίας.

Η συμμορία εκμεταλλεύτηκε το γεγονός ότι ο επιχειρηματίας δεν λάμβανε κάποιο ατομικό μέτρο προστασίας και το βράδυ του Σαββάτου, γύρω στις 23:10, του έστησαν ενέδρα, ενώ έβγαινε από το πρατήριό του. Οι 5 κακοποιοί τον ακινητοποίησαν με απειλή πιστολιού και τον οδήγησαν στην παρακείμενη οικία του. Εκεί, αφού τον έδεσαν σε καρέκλα, με τη χρήση τροχού άνοιξαν το χρηματοκιβώτιο και αφαίρεσαν το χρηματικό ποσό των 200.000 ευρώ περίπου.

Στις 23:25 όλα είχαν τελειώσει, οι δράστες είχαν αποχωρήσει από το σημείο και ο επιχειρηματίας κατάφερε να λυθεί και να καλέσει την Αστυνομία και συγκεκριμένα το ΤΔΕΕ Τριπόλεως.

Από εκείνη την ώρα και μετά έχει ξεκινήσει ένας αγώνας δρόμου για τον εντοπισμό υλικό από κάμερες ασφαλείας, που θα οδηγήσουν στα ίχνη των δραστών.