This is Arcadia: Νέα δράση για την ανάδειξη του προσκυνηματικού τουρισμού στην Αρκαδία

Το Επιμελητήριο Αρκαδίας προχωρά σε μια νέα δράση στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας «This is Arcadia», η οποία στοχεύει στη δημιουργία καινοτόμων τουριστικών προϊόντων και εμπειριών, αναδεικνύοντας την πλούσια πολιτιστική και ιστορική ταυτότητα της περιοχής.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στον προσκυνηματικό τουρισμό, συνδυάζοντας το πνευματικό και πολιτιστικό στοιχείο με τη μοναδική τοπική κληρονομιά.

Διαβάστε περισσότερα για τον τρόπο που επιχειρείται η προβολή μονών και μοναστηριών της περιοχής