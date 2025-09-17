Θλίψη για τον Γιώργο Παυλάκη, τον καμεραμάν του ΑΝΤ1 δυτικής Ελλάδας που «έφυγε» στο ρεπορτάζ

Σοκ και θλίψη έχει προκαλέσει στην ευρύτερη δημοσιογραφική οικογένεια ο ξαφνικός θάνατος του Γιώργου Παυλάκη, ο οποίος «έφυγε» την ώρα του ρεπορτάζ.

Ο 54χρονος καμεραμάν του ΑΝΤ1 δυτικής Ελλάδας Γιώργος Παυλάκης, πατέρας δύο παιδιών, «έσβησε» από ανακοπή καρδιάς και μάλιστα την ώρα που βρισκόταν στις επάλξεις.

Ο άτυχος άνδρας βρισκόταν μαζί με τον δημοσιογράφο Κωνσταντίνο Φλαμή και κάλυπταν το ρεπορτάζ για τη χαμηλή στάθμη στο φράγμα του Μόρνου στη Φωκίδα.

Όπως περιγράφει ο δημοσιογράφος στο flamis.gr, στον δρόμο από το χωριό Κάλλιο μέχρι το Λιδωρίκι και ενώ οι δυο τους οδηγούσαν δύο διαφορετικά οχήματα, ο Γιώργος Παυλάκης έκανε νόημα στον Κωνσταντίνο Φλαμή ότι δεν αισθάνεται καλά. Σταμάτησαν τα οχήματα και ο δημοσιογράφος κάλεσε γιατρό για οδηγίες.

Ο Γιώργος Παυλάκης συνήλθε, ρωτήθηκε αν έχει σάκχαρο, απάντησε θετικά και έλαβε δύο καραμέλες χάρη στις οποίες προσωρινά συνήλθε. Συνέχισαν την πορεία τους μέχρι το Κέντρο Υγείας στο Λιδωρίκι και ο Γιώργος Παυλάκης οδηγούσε κανονικά μέχρι που έφθασε στον προαύλιο χώρο του Κέντρου Υγείας. Με το που πάρκαρε υπέστη σοβαρό καρδιακό επεισόδιο.

Ο γιατρός με τη βοήθεια όλων τον μετέφεραν στο εσωερικό του κτιρίου. Τρεις γιατροί προσπάθησαν να τον επαναφέρουν, του έκαναν ΚΑΡΠΑ επί 45 λεπτά και ό,τι άλλο προβλέπεται, όμως δυστυχώς ήταν αργά. Ο Γιώργος Παυλάκης δεν επανήλθε.