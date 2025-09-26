«Έφυγε» και ο πατέρας του Γιώργου Παυλάκη, λίγες ημέρες μετά τον θάνατο του εικονολήπτη

Η απώλεια του εικονολήπτη Γιώργου Παυλάκη, προκάλεσε μεγάλη θλίψη στον χώρο των μέσων ενημέρωσης. Σήμερα, Παρασκευή 26 Σεπτεμβρίου, έγινε γνωστό, σύμφωνα με πληροφορίες του tempo24.news, ότι έφυγε από τη ζωή και ο πατέρας του, Θανάσης Παυλάκης, σε ηλικία 77 ετών.

Αντιμετώπιζε σοβαρά προβλήματα υγείας, που, όπως φαίνεται, επιδεινώθηκαν από τον πόνο για τον θάνατο του γιου του. Όπως αναφέρουν οι ίδιες πληροφορίες, είχε εισαχθεί στο Νοσοκομείο Μεσολογγίου με εγκεφαλικό την Κυριακή 21 Σεπτεμβρίου, δύο ημέρες μετά την κηδεία του παιδιού του.

Υπενθυμίζουμε ότι ο 54χρονος καμεραμάν του ΑΝΤ1 Δυτικής Ελλάδας, Γιώργος Παυλάκης, πατέρας δύο παιδιών, «έσβησε» από ανακοπή καρδιάς και μάλιστα την ώρα που έκαναν ρεπορτάζ μαζί με τον δημοσιογράφο Κωνσταντίνο Φλαμή για τη χαμηλή στάθμη στο φράγμα του Μόρνου στη Φωκίδα.

Όπως περιέγραψε σε μία συγκλονιστική ανάρτηση ο δημοσιογράφος στο flamis.gr, στον δρόμο από το χωριό Κάλλιο μέχρι το Λιδωρίκι και ενώ οι δυο τους οδηγούσαν δύο διαφορετικά οχήματα, ο Γιώργος Παυλάκης έκανε νόημα στον Κωνσταντίνο Φλαμή ότι δεν αισθάνεται καλά. Σταμάτησαν τα οχήματα και ο δημοσιογράφος κάλεσε γιατρό για οδηγίες.



Ο Γιώργος Παυλάκης συνήλθε, ρωτήθηκε αν έχει σάκχαρο, απάντησε θετικά και έλαβε δύο καραμέλες χάρη στις οποίες προσωρινά συνήλθε. Συνέχισαν την πορεία τους μέχρι το Κέντρο Υγείας στο Λιδωρίκι και ο Γιώργος Παυλάκης οδηγούσε κανονικά μέχρι που έφθασε στον προαύλιο χώρο του Κέντρου Υγείας. Με το που πάρκαρε υπέστη σοβαρό καρδιακό επεισόδιο.



Ο γιατρός με τη βοήθεια όλων τον μετέφεραν στο εσωτερικό του κτιρίου. Τρεις γιατροί προσπάθησαν να τον επαναφέρουν, του έκαναν ΚΑΡΠΑ επί 45 λεπτά και ό,τι άλλο προβλέπεται, όμως δυστυχώς ήταν αργά.