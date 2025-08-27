Συγγενείς και φίλοι βρέθηκαν από νωρίς το πρωί της Τετάρτης (27/8) στο Α’ Νεκροταφείο Αθηνών για να πουν το «τελευταίο αντίο» στον Δημήτρη Κωνσταντάρα.

Η νεκρώσιμος ακολουθία ψάλθηκε στον Ιερό Ναό Αγίων Θεοδώρων του Α’ Νεκροταφείου. Υπενθυμίζεται ότι ο Δημήτρης Κωνσταντάρας έφυγε από τη ζωή την Κυριακή 24 Αυγούστου, καθώς τα τελευταία χρόνια αντιμετώπιζε προβλήματα με την υγεία του.

Φωτογραφία: Γιάννης Κέμμος/flash.gr

Από νωρίς βρέθηκαν στο νεκροταφείο ο γιος του Λάμπρος, η κόρη του Παυλίνα και η σύζυγός του Βίκυ Βουρλάκη.

Φωτογραφία: Γιάννης Κέμμος/flash.gr

Σε δηλώσεις του στα μέσα ο γιος του Λάμπρος Κωνσταντάρας ανέφερε εμφανώς συντετριμμένος ότι στην κηδεία έσπευσαν γνωστοί, φίλοι τόσο του πατέρα του όσο και δικοί τους, ακόμη και «άνθρωποι που τους είχε μαθητές στην δημοσιογραφία». Σημείωσε ότι νιώθει πολλή περηφάνεια για τον πατέρα του, ενώ χαρακτηριστικά τόνισε: «μακάρι να επέστρεφε να έβλεπε όλα αυτά που είπαν γι' αυτόν». «Για εμάς είναι παρηγοριά που είδαμε ότι είχε τόση αγάπη. Μόνο καλές κουβέντες ακούσαμε».

Λάμπρος Κωνσταντάρας για τον πατέρα του: «Μακάρι να επέστρεφε να έβλεπε όλα αυτά που είπαν γι' αυτόν» pic.twitter.com/Y5nD9o9tD6 — Flash.gr (@flashgrofficial) August 27, 2025

Η επιθυμία της οικογένειας

Η οικογένεια, όπως είχε γνωστοποιήσει η ΕΣΗΕΑ, πρότεινε αντί στεφάνων να δοθεί ενίσχυση στο έργο του ΤΑΣΕΗ (Ταμείο Αλληλοβοήθειας Σωματείου Ελλήνων Ηθοποιών)-Eurobank–IBAN GR4202602150000400100392909.

Η οικογένεια και οι φίλοι του Δημήτρη Κωνσταντάρα στο τελευταίο «αντίο» pic.twitter.com/mDKroZkx5c — Flash.gr (@flashgrofficial) August 27, 2025

Συλλυπητήρια εξέφρασαν με κατάθεση στεφανιού ο Πρόεδρος της Βουλής, Νικήτας Κακλαμάνης, το ΔΣ της ΕΣΗΕΑ, καθώς και ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης.

Φωτογραφία: Γιάννης Κέμμος/ flash.gr

Φωτογραφία: Γιάννης Κέμμος/ flash.gr

Φωτογραφία: Γιάννης Κέμμος/ flash.gr

Φωτογραφία: Γιάννης Κέμμος/flash.gr

Φωτογραφία: Γιάννης Κέμμος/ flash.gr

Φωτογραφία: Γιάννης Κέμμος/ flash.gr

Φωτογραφία: Γιάννης Κέμμος/flash.gr