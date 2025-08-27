Το «τελευταίο αντίο» στον Δημήτρη Κωνσταντάρα
Φίλοι και συγγενείς βρέθηκαν στο Α' Νεκροταφείο για να αποχαιρετήσουν τον δημοσιογράφο, Δημήτρη Κωνσταντάρα, που έφυγε σε ηλικία 79 ετών.
Συγγενείς και φίλοι βρέθηκαν από νωρίς το πρωί της Τετάρτης (27/8) στο Α’ Νεκροταφείο Αθηνών για να πουν το «τελευταίο αντίο» στον Δημήτρη Κωνσταντάρα.
Η νεκρώσιμος ακολουθία ψάλθηκε στον Ιερό Ναό Αγίων Θεοδώρων του Α’ Νεκροταφείου. Υπενθυμίζεται ότι ο Δημήτρης Κωνσταντάρας έφυγε από τη ζωή την Κυριακή 24 Αυγούστου, καθώς τα τελευταία χρόνια αντιμετώπιζε προβλήματα με την υγεία του.
Από νωρίς βρέθηκαν στο νεκροταφείο ο γιος του Λάμπρος, η κόρη του Παυλίνα και η σύζυγός του Βίκυ Βουρλάκη.
Σε δηλώσεις του στα μέσα ο γιος του Λάμπρος Κωνσταντάρας ανέφερε εμφανώς συντετριμμένος ότι στην κηδεία έσπευσαν γνωστοί, φίλοι τόσο του πατέρα του όσο και δικοί τους, ακόμη και «άνθρωποι που τους είχε μαθητές στην δημοσιογραφία». Σημείωσε ότι νιώθει πολλή περηφάνεια για τον πατέρα του, ενώ χαρακτηριστικά τόνισε: «μακάρι να επέστρεφε να έβλεπε όλα αυτά που είπαν γι' αυτόν». «Για εμάς είναι παρηγοριά που είδαμε ότι είχε τόση αγάπη. Μόνο καλές κουβέντες ακούσαμε».
Η επιθυμία της οικογένειας
Η οικογένεια, όπως είχε γνωστοποιήσει η ΕΣΗΕΑ, πρότεινε αντί στεφάνων να δοθεί ενίσχυση στο έργο του ΤΑΣΕΗ (Ταμείο Αλληλοβοήθειας Σωματείου Ελλήνων Ηθοποιών)-Eurobank–IBAN GR4202602150000400100392909.
Συλλυπητήρια εξέφρασαν με κατάθεση στεφανιού ο Πρόεδρος της Βουλής, Νικήτας Κακλαμάνης, το ΔΣ της ΕΣΗΕΑ, καθώς και ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης.