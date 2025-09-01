Η Βούλα Πατουλίδου μιλά για πρώτη φορά για τον χαμό του συζύγου της: «Έφυγε μέσα στην αγκαλιά μου»

Με συγκλονιστικά λόγια μίλησε η Βούλα Πατουλίδου αναφερόμενη στον θάνατο του επί 42 χρόνια συζύγου της, Δημήτρη Ζαρζαβατσίδη, ο οποίος έφυγε από τη ζωή στις 29 Ιουλίου σε ηλικία 69 ετών.

Η χρυσή ολυμπιονίκης βρέθηκε καλεσμένη στο Στούντιο 4 της ΕΡΤ, όπου και μίλησε με βαθιά συγκίνηση για τον σύζυγό της και τις δύσκολες μέρες που περνάει μετά τον χαμό του. Αποκάλυψε ότι είχε διαγνωστεί με καρκίνο μόλις 4,5 μήνες πριν αφήσει την τελευταία του πνοή μέσα στην αγκαλιά της.

«Το καλοκαίρι ήταν πολύ δύσκολο. Τα τελευταία χρόνια όλο λέγαμε “restart”, όλο ξεκινούσαμε και όλο το χάναμε στο δρόμο αλλά τώρα το χάσαμε τελείως. Χθες είχαμε τα 40 και εκείνο που ειλικρινά θα ήθελα να πω σε όλους όσους συμπορεύονται με ανθρώπους ή κάνουν καινούργιες σχέσεις, είναι το εξής: Ό,τι χαλάει ας προσπαθούν να το φτιάχνουν. Να μην το τερματίζουν, εκτός κι αν οι περιστάσεις και οι περιπτώσεις είναι τέτοιες που είναι μη αναστρέψιμες στο να μπορείς να συμπορεύεσαι 42 χρόνια. Κανένας δεν είναι αναντικατάστατος, αλλά κάποιοι άνθρωποι είναι μοναδικοί» είπε αρχικά.

«Έφυγε με τον καλύτερο τρόπο»

Ενώ συνέχισε λέγοντας: «Ένας γιατρός που ζει από πάνω μας εδώ και 25 χρόνια, κάθε φορά με ρωτούσε “πως είστε σήμερα;” και, δυο μέρες πριν φύγει ο Δημήτρης, του είπα “πολύ καλά, δόξα τω Θεώ, θα πάμε και διακοπές”. Βέβαια, το “θα πάμε διακοπές” γύρισε ανάποδα και τελείωσε το καντηλάκι. Τρεις φορές ο Θεούλης μας γέμισε το καντηλάκι, αυτή τη φορά όμως τελείωσε».

«Έφυγε με τον καλύτερο τρόπο, έτσι όπως λέει ο γιος μας: “Δεν νομίζω ότι ο μπαμπάς θα ήθελε κάτι διαφορετικό, έφυγε μες στην αγκαλιά σου πάρα πολύ εύκολα και όμορφα για τον ίδιο” λέει. Ναι, έφυγε μέσα στην αγκαλιά μου και το κακό είναι ότι πριν από δυο ημέρες είχε φύγει και το σκυλάκι μας το οποίο ήταν μόνο δυόμισι χρονών… λες και ήξερε, πήγαινε δίπλα στον Δημήτρη συνέχεια» ανέφερε και κατέληξε συγκινημένη: «Τίποτα δεν σε προετοιμάζει γι’ αυτό. Είχαμε ελπίδα ότι θα γίνει καλά».