Πατουλίδου για την απώλεια του συζύγου της: «Όση χρυσόσκονη κι αν ρίξεις, η απουσία είναι σπαρακτική»

Μια ανάρτηση που συγκινεί έκανε στο instagram η Βούλα Πατουλίδου, καθώς η απουσία του συζύγου της που έφυγε από την ζωή τον Ιούλιο του '25, είναι πιο έντονη για εκείνη αυτές τις γιορτινές ημέρες.

«Έχω μια μανία να στολίζω τα πάντα. Ίσως γιατί δεν αντέχω το γυμνό τους. Ρίχνω χρυσόσκονη στις μέρες, τις ντύνω με παραμύθια, τις μπουκώνω με μαγεία, σαν παιδί που φοβάται το σκοτάδι και αφήνει το φως αναμμένο. Σαν τις γιαγιάδες. Πάντα αυτές. Που στρώνουν τραπέζια για τα εγγόνια τους λες και ταΐζουν την ίδια τη ζωή. Τραπέζια βαριά, γεμάτα αγάπη, γεμάτα “φάε κι άλλο”, γεμάτα από εκείνη τη σιωπηλή γνώση πως τίποτα δεν κρατά για πάντα. Κακομαθαίνουν. Δίνουν. Ξεχειλίζουν. Σαν να πιστεύουν ότι αν σε χορτάσουν σήμερα, θα σε γλιτώσουν από την πείνα του αύριο.



Και μετά έρχεται εκείνη η στιγμή. Ήσυχα. Χωρίς προειδοποίηση. Που καταλαβαίνεις πως ούτε τα στολίδια, ούτε τα γεμάτα τραπέζια, ούτε τα πιάτα που περισσεύουν είχαν ποτέ σημασία. Σημασία είχαν οι καρέκλες. Οι άνθρωποι πάνω τους. Οι ανάσες, τα βλέμματα, τα χέρια. Και όταν μια καρέκλα μείνει άδεια, όση χρυσόσκονη κι αν ρίξεις, η απουσία κάθεται εκεί. Αμίλητη. Σπαρακτική. Καλές γιορτές. Με τις καρέκλες σας γεμάτες» ευχήθηκε η χρυσή Ολυμπιονίκης.