Βούλα Πατουλίδου: «Υπάρχουν στιγμές που λέω: Πού είσαι, γιατί δεν απαντάς, μου λείπεις»

Η Βούλα Πατουλίδου μίλησε αποκλειστικά στην κάμερα της εκπομπής «Super Κατερίνα» τα πρώτα Χριστούγεννα που περνάει χωρίς τον σύζυγό της, Δημήτρη Ζαρζαβατσίδη, και παραδέχτηκε πως το πένθος είναι μη διαχειρίσιμο γιατί είναι μη αναστρέψιμο, είναι κάτι που θα κρατήσει για πάντα! «Νομίζω πως αυτά δεν ξεχνιούνται, γιατί ήταν ένας καλός σύντροφος. Έχω ζήσει ένα θαύμα γιατί το πολύ μεγάλο πρόβλημα εμείς το αντιμετωπίσαμε το 2007 με την καρδιά. Απλά όταν μας πέτυχε και ο καρκίνος, είχε πει “μα και αυτό;”. Εμείς μπορέσαμε να ξανασυστηθούμε, να συγχωρεθούμε, να αγαπηθούμε».

«Ζορίζει το ότι δεν θα δεις τον άλλον ποτέ»

«Δύσκολα διαχειρίζεσαι το πένθος. Το πένθος είναι απώλεια. Ξέρεις, είναι μη διαχειρίσιμο το μη αναστρέψιμο. Δηλαδή το ότι δεν θα τον ξαναδείς ποτέ, αυτό σε ζορίζει. Είναι μη διαχειρίσιμο. Υπάρχουν στιγμές που λέω “Πού είσαι; Γιατί δεν απαντάς. Μου λείπεις”. Ίσως ο χρόνος να μαλακώσει αυτό το πολύ έντονο των συναισθημάτων της φυγής, του κενού».

«Δεν έχω το κουράγιο να στολίσω»

«Δεν ξέρω, μου φαίνονται όλα αυτό που άκουγα να λένε τα “πρώτη φορά”. Δηλαδή πρώτη φορά του Αγίου Δημητρίου για μένα ήταν δράμα. Τώρα είναι τα Χριστούγεννα, εγώ συνήθως τα Χριστούγεννα επειδή αγαπώ πάρα πολύ αυτή τη γιορτή, που είναι φωτάκια, ξέρεις λαμπυρίζουν όλα… Τώρα δεν ξέρω αν θα έχω το κουράγιο να στολίσω. Δεν θα είναι εύκολο, πάντως».

Θυμίζουμε πως ο σύζυγός της, Δημήτρης Ζαρζαβατσίδης έφυγε από τη ζωή τον Ιούλιο του 2025, σε ηλικία 69 ετών, έχοντας χάσει τη μάχη με τον καρκίνο…