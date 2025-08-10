Μητσοτάκης για αυτοκινητόδρομο Αγίου Νικολάου: «Υπάρχουν ειδήσεις τον Αύγουστο, και μάλιστα καλές»

Από το μεσημέρι της Κυριακής έχει δοθεί στην κυκλοφορία η νέα παράκαμψη του Αγίου Νικολάου, που αποτελεί τμήμα του οδικού άξονα Βόνιτσα – Λευκάδα. Η νεόδμητη αυτή διαδρομή συνδέει τη Λευκάδα με το τμήμα «Άκτιο – Δυτικός Άξονας», σηματοδοτώντας την ολοκλήρωση κρίσιμων εργασιών αναβάθμισης που αναμένεται να βελτιώσουν σημαντικά τις μετακινήσεις στη Δυτική Ελλάδα.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, σε ανάρτησή του, επισήμανε αυτό το γεγονός, το οποίο χαρακτήρισε ως μια «καλή» είδηση μέσα στον Αύγουστο. «Κι όμως, τον Αύγουστο υπάρχουν ειδήσεις και μάλιστα καλές. Έτσι, σήμερα το μεσημέρι τα πρώτα αυτοκίνητα ταξίδεψαν στη νέα παράκαμψη του Αγίου Νικολάου στον οδικό άξονα Βόνιτσα – Λευκάδα. Ένα ακόμα έργο που ολοκληρώθηκε, συνδέοντας τη Λευκάδα με το Άκτιο. Και ειδικά αυτήν την περίοδο εξυπηρετώντας και τους επισκέπτες του Δεκαπενταύγουστου. Γρήγορα, εύκολα και με ασφάλεια. Η Ελλάδα βαδίζει μπροστά. Συνεχίζουμε» ανάφερε ο πρωθυπουργός στο μήνυμά του.

Η υλοποίηση της παράκαμψης αφορά ένα νέο οδικό τμήμα μήκους περίπου 3,5 χιλιομέτρων, το οποίο παρακάμπτει τον οικισμό του Αγίου Νικολάου, αποτελώντας κομβικό μέρος του συνολικού οδικού άξονα Βόνιτσας – Λευκάδας των 16 χιλιομέτρων. Η κύρια οδός διαθέτει διατομή με ασφαλτοστρωμένο πλάτος 5,5 μέτρων ανά κατεύθυνση, συμπεριλαμβάνοντας μία λωρίδα κυκλοφορίας πλάτους 3,75 μ. καθώς και Λωρίδα Έκτακτης Ανάγκης (ΛΕΑ) 1,75 μ..