Η χαλαρή βραδιά του Κυριάκου Μητσοτάκη - Πού διασκέδασε με τραγούδια του Βέρτη και γκουρμέ πιάτα

Αυτή τη φορά η γραβάτα και το σακάκι έμειναν στη ντουλάπα και ο Κυριάκος Μητσοτάκης φόρεσε το πιο λαμπερό του χαμόγελο. Και πώς θα μπορούσε να κάνει διαφορετικά, αφού συνοδευόταν από τις δύο γυναίκες της ζωής του, τη σύζυγό του Μαρέβα και την κόρη του Δάφνη, η οποία έκλεψε τις εντυπώσεις με την εντυπωσιακή της εμφάνιση.

Έχοντας αφήσει για λίγες ημέρες τις σκοτούρες της διακυβέρνησης της χώρας στην Αθήνα, ο πρωθυπουργός φορτίζει μπαταρίες στα Χανιά, εκεί όπου το βράδυ του Σαββάτου 9 Αυγούστου παραβρέθηκε στο πάρτι γενεθλίων του Χανιώτη διακεκριμένο νομικού, Γιώργου Μυλωνογιάννη.

zarpanews.gr

Ήταν μια βραδιά κάτω από τα αστέρια και υπό το φως της αυγουστιάτικης πανσελήνου. Μια βραδιά που έντυσε μουσικά ο Νίκος Βέρτης, ο οποίος είχε αναλάβει τη διασκέδαση των καλεσμένων, που το έριξαν έξω με τα τραγούδια του γνωστού καλλιτέχνη, ενώ ιδιαίτερα εκλεπτυσμένο ήταν και το μενού, με δημιουργίες του σεφ Μπάμπη Μαστορίδη.

Όπως αποκαλύπτει το zarpanews οι καλεσμένοι απόλαυσαν αρχικά ένα από τα signature cocktails πριν περάσουν στο δείπνο, το οποίο περιλάμβανε λαβράκι με γαρίδες, σταμναγκάθι, αρωματικά βότανα και σάλτσα μπουγιαμπέσα, σαλάτα ντομάτα με μυζήθρα και αγουρέλαιο, χόρτα βραστά λαδολέμονο, ενώ ως κυρίως σερβιρίστηκε κατσικάκι οφτό με πατάτες στον φούρνο.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έφτασε στον χώρο που φιλοξενήθηκε το πάρτι, με χαλαρή αμφίεση, συνοδευόμενος από τη σύζυγό του Μαρέβα Γκραμπόφσκι, η οποία έλαμπε μέσα στη χρυσή φούστα της, την οποία «ησύχασε» με μία μαύρη μπλούζα σε εξαιρετικά λιτή γραμμή. Αυτή ωστόσο που κέντρισε τα βλέμματα ήταν η κόρη του πρωθυπουργού, Δάφνη, η οποία φορούσε ένα μαύρο φόρεμα, που άφηνε ακάλυπτη την πλάτη της.

Μεταξύ των καλεσμένων ήταν και ο πρώην πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα, Τζορτζ Τσούνης.



