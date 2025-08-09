Μητσοτάκης: Ανακοίνωσε αποστολή ανθρωπιστικής βοήθειας στη Γάζα – «Χρέος μας να σταματήσει ο πόνος»

Δύο αεροσκάφη της ελληνικής Πολεμικής Αεροπορίας πραγματοποίησαν το πρωί του Σαββάτου (9/8) ρίψεις 8,5 τόνων βασικών ειδών διατροφής σε περιοχές της Γάζας, όπως ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

Η επιχείρηση, που οργανώθηκε σε συνεργασία με χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Μέσης Ανατολής, είχε στόχο την κάλυψη των άμεσων αναγκών του πληθυσμού στην πολύπαθη περιοχή.

Δείτε και βίντεο από την ελληνική αποστολή ρίψης ανθρωπιστικής βοήθειας στην πολύπαθη Γάζα:

Ελληνική αποστολή ρίψης ανθρωπιστικής βοήθειας στην Γάζα. pic.twitter.com/pDb7AeYNp9 — Flash.gr (@flashgrofficial) August 9, 2025

«Σήμερα το πρωί, δύο αεροσκάφη της ελληνικής πολεμικής αεροπορίας έκαναν ρίψεις 8,5 τόνων βασικών ειδών διατροφής σε περιοχές της Γάζας.

Η επιχείρηση οργανώθηκε σε συνεργασία με χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Μέσης Ανατολής και σκοπό είχε να στηρίξει τις βασικές ανάγκες των ανθρώπων στην πολύπαθη περιοχή.

Η Ελλάδα θα συνεχίσει να αναλαμβάνει πρωτοβουλίες για την άμεση διακοπή των εχθροπραξιών, την απελευθέρωση των ομήρων και την ανεμπόδιστη ροή ανθρωπιστικής βοήθειας στη Γάζα. Είναι χρέος όλων μας να σταματήσει αμέσως ο ανθρώπινος πόνος» έγραψε στην ανάρτησή του ο Πρωθυπουργός.

Η ανακοίνωση έγινε έπειτα από επικοινωνία που είχε ο πρωθυπουργός με τον πρόεδρο της Παλαιστινιακής Αρχής, Μαχμούντ Αμπάς, με βασικό αντικείμενο την ανθρωπιστική κρίση στη Γάζα.

Δείτε την ανάρτηση: