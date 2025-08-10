Στην κυκλοφορία η παράκαμψη του Αγίου Νικολάου στον οδικό άξονα Βόνιτσα – Λευκάδα - Δείτε βίντεο

Παραδόθηκε στην κυκλοφορία η νέα παράκαμψη του Αγίου Νικολάου, στο πλαίσιο του οδικού άξονα Βόνιτσα – Λευκάδα, μετά την ολοκλήρωση σημαντικών εργασιών αναβάθμισης. Η παράκαμψη αυτή, μήκους περίπου 3,5 χιλιομέτρων, παρακάμπτει τον οικισμό του Αγίου Νικολάου και αποτελεί κομβικό τμήμα του συνολικού άξονα μήκους 16 χιλιομέτρων, που συνδέει την πόλη της Λευκάδας με το τμήμα «Άκτιο – Δυτικός Άξονας».

Η νέα οδός διαθέτει ασφαλτοστρωμένο πλάτος 5,5 μέτρων ανά κατεύθυνση, με μία λωρίδα κυκλοφορίας πλάτους 3,75 μέτρων και Λωρίδα Έκτακτης Ανάγκης (ΛΕΑ) 1,75 μέτρων, διασφαλίζοντας υψηλά επίπεδα οδικής ασφάλειας και άνεσης για τους οδηγούς. Η βελτίωση αυτή αναμένεται να συμβάλει σημαντικά στη μείωση των ατυχημάτων και στη γρηγορότερη, πιο άνετη μετακίνηση μεταξύ Βόνιτσας και Λευκάδας.

Στην κυκλοφορία η παράκαμψη του Αγίου Νικολάου στον οδικό άξονα Βόνιτσα – Λευκάδα. pic.twitter.com/F8m8jXDlJT — Flash.gr (@flashgrofficial) August 10, 2025

Ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, Χρίστος Δήμας , τόνισε τη σημασία της παράκαμψης για τη Δυτική Ελλάδα: «Με τους οδικούς άξονες Βόνιτσα – Λευκάδα και Άκτιο – Άγιος Νικόλαος, επιτυγχάνεται η σύνδεση της πόλης της Λευκάδας με τη Ζεύξη Ακτίου – Πρέβεζας, την Αμβρακία και την Ιόνια Οδό. Το οδικό δίκτυο στην περιοχή ήταν ανεπαρκές, ειδικά κατά τους θερινούς μήνες, όταν οι κυκλοφοριακοί φόρτοι αυξάνονται σημαντικά. Η αναβάθμιση αυτή βελτιώνει την ασφάλεια, μειώνει τον χρόνο ταξιδιού, ενισχύει την οικονομική ανάπτυξη της περιοχής και προάγει την κοινωνική συνοχή».

Με την παράδοση αυτού του έργου, ανοίγονται νέοι δρόμοι για την ανάπτυξη της Δυτικής Ελλάδας, εξασφαλίζοντας ταχύτερη, ασφαλέστερη και πιο αποδοτική μετακίνηση τόσο για τους κατοίκους όσο και για τους επισκέπτες της περιοχής.