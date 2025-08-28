Ινδός ο 35χρονος που τράκαρε και εγκατέλειψε την Αφροδίτη Λατινοπούλου - Πώς συνελήφθη

Στη σύλληψη του οδηγού που τράκαρε με το αυτοκίνητο της ευρωβουλευτή, Αφροδίτης Λατινοπούλου στην λεωφόρο Κηφισίας, προχώρησαν οι Αρχές.

Όπως έγινε γνωστό, πρόκειται για έναν 35χρονο άνδρα ινδικής καταγωγής, ο οποίος είχε μισθώσει το όχημα με το οποίο τράκαρε.

Αφού συγκρούστηκε με το όχημα της Αφροδίτης Λατινοπούλου το μεσημέρι της Τετάρτης (27/8) στο ύψος του Χαλανδρίου, ο 35χρονος εγκατέλειψε το σημείο χωρίς να γνωστοποιήσει τα στοιχεία του.

Η Αστυνομία εξαπέλυσε ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό του και τελικά βρέθηκε επί της Λ. Μαρκοπούλου – Κορωπίου στο Κορωπί, στις εγκαταστάσεις της εταιρείας ενοικίασης αυτοκινήτων, από την οποία είχε μισθώσει το ΙΧ.

Ελαφρά τραυματίστηκε η ευρωβουλευτής

Η ευρωβουλευτής διακομίσθηκε στο νοσοκομείο ΚΑΤ για να λάβει τις πρώτες βοήθειες και φέρει τραύματα στον αυχένα, για τα οποία οι γιατροί της έδωσαν να φορά κολάρο.

Η Αστυνομία διενεργεί προανάκριση. Παράλληλα, πραγματοποιήθηκε έλεγχος αλκοόλης στους οδηγούς με αρνητικό αποτέλεσμα. Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., δεν εξακριβώθηκε αν οι εμπλεκόμενοι στο τροχαίο φορούσαν ζώνη ασφαλείας.

Ο 35χρονος κατηγορείται για αμέλεια και πρόκληση σωματικών βλαβών. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία και αναμένεται να οδηγηθεί στον εισαγγελέα.

Λατινοπούλου: «Μας χτύπησε από πίσω και εξαφανίστηκε»

Η πρόεδρος της Φωνής Λογικής μίλησε το πρωί της Πέμπτης (28/8) στο OPEN, όπου και περιέγραψε το τροχαίο: «Την ώρα που σταματήσαμε σε πορτοκαλί φανάρι, ένα αυτοκίνητο που κινούνταν με μεγάλη ταχύτητα μας χτύπησε από πίσω. Ευτυχώς φορούσαμε ζώνη – η ζώνη σώζει ζωές.

Τρανταχτήκαμε ολόκληροι, το αυτοκίνητο που μας τράκαρε άναψε alarm, ώστε και εμείς να πάμε στην άκρη, να σταματήσουμε και να κάνουμε ανταλλαγή στοιχείων. Όμως, ο ασυνείδητος αυτός οδηγός ανέπτυξε ταχύτητα και εξαφανίστηκε», είπε αρχικά.

Στη συνέχεια η ευρωβουλευτής ανέφερε πως πρόλαβε και συγκράτησε τις πινακίδες του αυτοκινήτου και, όπως είπε, χάρη στις κάμερες που υπήρχαν στο σημείο αλλά και την επέμβαση της Αστυνομίας, ο δράστης του τροχαίου ατυχήματος εντοπίστηκε και συνελήφθη.

Η ίδια ανέφερε πως μεταφέρθηκε στο ΚΑΤ για εξετάσεις, καθώς είχε ενόχληση στον αυχένα και φόρεσε προληπτικά για τρεις ώρες κολάρο.