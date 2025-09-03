Ο Ανδρουλάκης «τινάζει την μπάνκα στον αέρα» για το δημογραφικό

Προτάσεις που θα συζητηθούν θα ανακοινώσει το απόγευμα στο Ζάππειο ο Νίκος Ανδρουλάκης, σύμφωνα με όσα μου λένε άνθρωποι από τον στενό του περίγυρο.

Θα αφορούν ένα από τα κορυφαία προβλήματα της χώρας, το δημογραφικό, στο οποίο εξάλλου είναι αφιερωμένη η σημερινή επέτειος για τα 51 χρόνια από την ίδρυση του ΠΑΣΟΚ. Μεταξύ των όσων θα ανακοινώσει θα είναι η χορήγηση επιδόματος ως 400 για κάθε παιδί ως την ηλικία των τριών ετών, η δημιουργία ενός κέντρου εξωσωματικής υποστήριξης σε κάθε περιφέρεια και η αύξηση των θέσεων στους δημόσιους παιδικούς σταθμούς ώστε να μη βρεθεί κανένα παιδί εκτός.

Υπάρχει και μία ακόμη πρόταση της τελευταίας στιγμής, η οποία αν τελικά πάρει το πράσινο φως θα κάνει αίσθηση, αν και το πιθανότερο είναι να την κρατήσουν στο συρτάρι μέχρι τη ΔΕΘ, γιατί ανήκει στην ευρύτερη κατηγορία της κοινωνικής ατζέντας και θέλει καλύτερο «ζύγισμα».