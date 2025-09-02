O Γιώργος θα γιορτάσει την 3η του Σεπτέμβρη στην... Τιεν Αν Μεν

Η 3η του Σεπτέμβρη είναι μια μεγάλη ημέρα για την Ελλάδα, καθώς εκείνη την ημέρα, το 1843, το -σχετικά- νεοσύστατο ελληνικό κράτος, απέκτησε το πρώτο του Σύνταγμα

.Βέβαια, στη σύγχρονη ελληνική πολιτική ιστορία, αυτή η ημερομηνία είναι συνδεδεμένη με την ίδρυση του ΠΑΣΟΚ και την περίφημη διακήρυξη του Ανδρέα Παπανδρέου.

Από τη φετινή, όμως, εκδήλωση της Χαριλάου Τρικούπη, θα απουσιάζει ο πρώην πρωθυπουργός, πρώην πρόεδρος του Κινήματος και γιος του ιδρυτή του, Γιώργος Παπανδρέου.Όχι, δεν σνομπάρει την ίδρυση του ΠΑΣΟΚ. Απλά θα βρίσκεται στην Κίνα...

Και πιο συγκεκριμένα, θα παρακολουθήσει την στρατιωτική παρέλαση στην Πλατεία Τιεν Αν Μεν, ενώ στη συνέχεια θα συμμετάσχει στο επίσημο γεύμα που θα παραθέσει προς τιμήν των διεθνών προσκεκλημένων ο Πρόεδρος της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας, Σι Τζινπίνγκ.

Στις 3 Σεπτεμβρίου, η Κίνα γιορτάζει τη συνθηκολόγηση της Ιαπωνίας στον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Εκείνο που έχει ενδιαφέρον, είναι ότι οι ευρωπαίοι ηγέτες, χωρίς κάποιο προφανή λόγο, αποφάσισαν να «σνομπάρουν» την κινεζική επέτειο – κίνηση που προφανώς δείχνει παντελή έλλειψη σεβασμού στα εκατομμύρια των νεκρών που έδωσε η Κίνα στον Μεγάλο Πόλεμο.

Ο μόνος ευρωπαίος ηγέτης που αποδέχθηκε την πρόσκληση του Σι Τζιπίνγκ, είναι ο πρωθυπουργός της Σλοβακίας, Ρόμπερτ Φίτσο – που έτσι κι αλλιώς αποτελεί «μαύρο πρόβατο» για τις Βρυξέλλες. Εκεί κοντά, θα βρίσκεται και ο δικός μας, ο Γιώργος, που επί των ημερών στο Μέγαρο Μαξίμου είχαν ισχυροποιηθεί οι ελληνοκινεζικές σχέσεις.

