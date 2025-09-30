Η Μαργαρίτα Παπανδρέου έγινε 102 ετών - Οι ευχές του Γιώργου Παπανδρέου

Τα 102α γενέθλιά της γιόρτασε την Τρίτη 30/09 η Μαργαρίτα Παπανδρέου, σύζυγος και μητέρα των πρώην πρωθυπουργών Ανδρέα και Γιώργου Παπανδρέου.

Ο γιος της, Γιώργος Παπανδρέου, ανάρτησε στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram μια φωτογραφία της μητέρας του η οποία είναι ντυμένη στα λευκά και κρατάει μια βεντάλια. Στη λεζάντα έγραψε μια λιτή ευχή «Σε αγαπάμε πολύ. Ευτυχισμένα γενέθλια #102».

Ποια είναι η Μαργαρίτα Παπανδρέου

Η Μαργαρίτα Τσαντ-Παπανδρέου είναι Ελληνοαμερικανίδα και δεύτερη σύζυγος του Ανδρέα Παπανδρέου (1951–1989) με τον οποίο απέκτησαν τέσσερα παιδιά: τον Γιώργο, τη Σοφία, τον Νίκο και τον Αντρίκο Παπανδρέου.

Γεννήθηκε στο Όουκ Παρκ του Ιλινόι των ΗΠΑ, στις 30 Σεπτεμβρίου 1923 και είναι η μεγαλύτερη από πέντε αδελφές. Σπούδασε δημοσιογραφία και στη συνέχεια έκανε το μεταπτυχιακό της στη Δημόσια Υγεία στο Πανεπιστήμιο της Μινεσότα, όπου και γνώρισε τον μετέπειτα σύζυγό της.

Έζησαν αρχικά στη Μινεσότα και αργότερα στην Καλιφόρνια, όπου ο Ανδρέας Παπανδρέου ήταν Πρόεδρος του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών στο Πανεπιστήμιο Μπέρκλεϊ και στενός φίλος του μετέπειτα κυβερνήτη της πολιτείας, Πατ Μπράουν. Το 1959-1960 η Μαργαρίτα Παπανδρέου συνόδευσε τον άντρα της στην επίσκεψή του στη Γιουγκοσλαβία.

Μετά τη μόνιμη εγκατάστασή τους στην Ελλάδα το 1961, πέρασαν κρίση καθώς ο Ανδρέας Παπανδρέου είχε αναπτύξει διάφορες εξωσυζυγικές σχέσεις με αποτέλεσμα να επέλθει το διαζύγιο.

Έχει να επιδείξει σημαντικό έργο σε ό,τι αφορά στον αγώνα για τα δικαιώματα των γυναικών, καθώς πρωταγωνίστησε στην προώθηση, επεξεργασία και ψήφιση νόμων που βελτίωσαν πολύ τη νομική και κοινωνική θέση των Ελληνίδων, όπως η κατάργηση του θεσμού της προίκας (1982), η νομιμοποίηση των εκτρώσεων (1986), η θέσπιση του πολιτικού γάμου (1982), η νομιμοποίηση διαζυγίων με αμοιβαία συναίνεση, η δυνατότητα διατήρησης του επωνύμου των γυναικών μετά από τον γάμο τους και η απόκτηση ίσων δικαιωμάτων με το σύζυγο στην κηδεμονία των παιδιών τους

Ίδρυσε και διετέλεσε για οχτώ χρόνια πρόεδρος της Ένωση Γυναικών Ελλάδος (Ε.Γ.Ε.). Έλαβε ενεργό μέρος σε γυναικεία θέματα και θέματα ειρήνης. Είναι επίσης συγγραφέας πολλών άρθρων και βιβλίων.