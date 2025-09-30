Ο Νίκος Παπανδρέου εύχεται χρόνια πολλά στη Μαργαρίτα και ευχαριστεί για τα δικά του γενέθλια

Διπλά γενέθλια στην οικογένεια Παπανδρέου καθώς η μητέρα του Ευρωβουλευτή του ΠΑΣΟΚ, Μαργαρίτα, συμπλήρωσε φέτος τα 102 έτη ζωής.

Ο ίδιος ο Νίκος Παπανδρέου είχε γενέθλια μόλις μια ημέρα πριν, τη Δευτέρα 29/09, και με αφορμή τα δυο ευχάριστα γεγονότα θέλησε να ευχαριστήσει τους ακολούθους του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Σε μια ανάρτηση που έκανε στον προσωπικό του λογαριασμό στο Facebook, ο Ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ δημοσίευσε μια παιδική του φωτογραφία στην οποία η μητέρα του τον κρατάει στους ώμους.

«Ένα χρόνο μεγαλύτερος, ένα χρόνο σοφότερος... Σας ευχαριστώ για τις όμορφες ευχές σας τόσο για τα δικά μου γενέθλια χθες, όσο και για της Μαργαρίτας σήμερα!» έγραψε συνοδευτικά στη λεζάντα.

Φυσικά πολλοί έσπευσαν να ευχηθούν τόσο στον ίδιο όσο και στη μητέρα του χρόνια πολλά.

Οι ευχές του Γιώργου Παπανδρέου στη Μαργαρίτα

Νωρίτερα, το μεσημέρι της Τρίτης 30/09, ο πρώην πρωθυπουργός Γιώργος Παπανδρέου έστειλε τις δικές του διαδικτυακές ευχές στη μητέρα του.

Ο Γιώργος Παπανδρέου ανάρτησε στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram μια φωτογραφία της μητέρας του η οποία είναι ντυμένη στα λευκά και κρατάει μια βεντάλια. Στη λεζάντα έγραψε μια λιτή ευχή «Σε αγαπάμε πολύ. Ευτυχισμένα γενέθλια #102».

Ποια είναι η Μαργαρίτα Παπανδρέου

Η Μαργαρίτα Τσαντ-Παπανδρέου είναι Ελληνοαμερικανίδα και δεύτερη σύζυγος του Ανδρέα Παπανδρέου (1951–1989) με τον οποίο απέκτησαν τέσσερα παιδιά: τον Γιώργο, τη Σοφία, τον Νίκο και τον Αντρίκο Παπανδρέου.

Γεννήθηκε στο Όουκ Παρκ του Ιλινόι των ΗΠΑ, στις 30 Σεπτεμβρίου 1923 και είναι η μεγαλύτερη από πέντε αδελφές. Σπούδασε δημοσιογραφία και στη συνέχεια έκανε το μεταπτυχιακό της στη Δημόσια Υγεία στο Πανεπιστήμιο της Μινεσότα, όπου και γνώρισε τον μετέπειτα σύζυγό της.

Έχει να επιδείξει σημαντικό έργο σε ό,τι αφορά στον αγώνα για τα δικαιώματα των γυναικών, καθώς πρωταγωνίστησε στην προώθηση, επεξεργασία και ψήφιση νόμων που βελτίωσαν πολύ τη νομική και κοινωνική θέση των Ελληνίδων, όπως η κατάργηση του θεσμού της προίκας (1982), η νομιμοποίηση των εκτρώσεων (1986), η θέσπιση του πολιτικού γάμου (1982), η νομιμοποίηση διαζυγίων με αμοιβαία συναίνεση, η δυνατότητα διατήρησης του επωνύμου των γυναικών μετά από τον γάμο τους και η απόκτηση ίσων δικαιωμάτων με το σύζυγο στην κηδεμονία των παιδιών τους

Ίδρυσε και διετέλεσε για οχτώ χρόνια πρόεδρος της Ένωση Γυναικών Ελλάδος (Ε.Γ.Ε.). Έλαβε ενεργό μέρος σε γυναικεία θέματα και θέματα ειρήνης. Είναι επίσης συγγραφέας πολλών άρθρων και βιβλίων.