Σφοδρή επίθεση Φάμελλου: «Ο Μητσοτάκης οδηγεί σε εργασιακό μεσαίωνα και σκλαβιά»

Με σκληρή επίθεση στην κυβέρνηση και προσωπικά στον Κυριάκο Μητσοτάκη επανήλθε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτης Φάμελλος , με αφορμή το νέο εργασιακό νομοσχέδιο του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης .

Ο κ. Φάμελλος κατηγόρησε τον πρωθυπουργό ότι «νομιμοποιεί την αυθαιρεσία της 13ωρης εργασίας» και μίλησε για «εργασιακή σκλαβιά», κάνοντας λόγο για «εργασιακό μεσαίωνα» που θεσμοθετείται εις βάρος των εργαζομένων.

«Ο κ. Μητσοτάκης επιχειρεί ακόμα ένα χτύπημα στην εργασία και προσπαθεί με ψέματα, όπως το χθεσινό του μήνυμα, να καλύψει την πραγματικότητα», τόνισε χαρακτηριστικά, επισημαίνοντας ότι η κυβέρνηση οδηγεί σε ευέλικτες σχέσεις δύο ημερών, σε κατάργηση θεμελιωδών δικαιωμάτων και σε νομιμοποίηση εργοδοτικών αυθαιρεσιών.

Στη ΔΕΘ με «σημαία» τα εργασιακά

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ αναμένεται την επόμενη εβδομάδα στη Θεσσαλονίκη, στο πλαίσιο της Διεθνούς Έκθεσης, με αιχμή της παρουσίας του τα εργασιακά. Για την προετοιμασία του, είχε συνάντηση με τη ΓΣΕΕ , όπου έθεσε ως βασικό ζήτημα την επαναφορά των Συλλογικών Συμβάσεων.

Η πρόταση Φάμελλου

Παράλληλα, επανέφερε την πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ για την επαναφορά του 13ου και 14ου μισθού στους δημοσίους υπαλλήλους, ενώ ζήτησε:

άμεση μείωση των έμμεσων φόρων,

μείωση του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης,

μείωση του ΦΠΑ.

«Το νομοσχέδιο αυτό είναι ένα απαράδεκτο έκτρωμα που αμφισβητεί ακόμα και τα συνδικαλιστικά δικαιώματα, παρουσιάζοντας ως δήθεν ισότιμη τη σχέση εργαζόμενου – εργοδότη», κατέληξε ο Σωκράτης Φάμελλος.