Φάμελλος στη ΔΕΘ: Αντεπίθεση με μέτρα για εργαζόμενους, συνταξιούχους και νοικοκυριά

Να δείξει στους πολίτες ότι ο ΣΥΡΙΖΑ επέστρεψε στη σοβαρότητα και την πραγματική πολιτική, θα επιδιώξει ο Σωκράτης Φάμελλος κατά την πρώτη του παρουσία στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης στον ρόλο του προέδρου του κόμματος.

Παράλληλα, όμως, βασικός στόχος του παραμένει η κατάθεση μιας εναλλακτικής πρότασης διακυβέρνησης, η οποία θα στηρίζεται σε ρεαλιστικά και κοστολογημένα μέτρα. Το σημαντικότερο, ίσως, σκέλος και ταυτόχρονα το δυσκολότερο που θέλει να αναδείξει ο Σ.Φάμελλος, είναι πως παρά τη δημοσκοπική κάμψη, ο ΣΥΡΙΖΑ παραμένει κόμμα εξουσίας.

Συλλογικές Συμβάσεις και 13ος μισθός στο δημόσιο

Στην Κουμουνδούρου εκτιμούν ότι η κυβέρνηση εξαπολύει μια ολομέτωπη επίθεση στον κόσμο της εργασίας. Και στον δημόσιο τομέα, μέσω του νομοσχεδίου που συζητείται ήδη στην Ολομέλεια της Βουλής για το νέο πειθαρχικό δίκαιο των υπαλλήλων του δημόσιου τομέα, αλλά και στον ιδιωτικό, με το νομοσχέδιο που έρχεται τον Σεπτέμβριο και ανοίγει τον δρόμο για τη 13ωρη εργασία.

Επομένως, καθίσταται απόλυτα σαφές ότι εκεί θα στοχεύσει ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, στη ΔΕΘ. Στους εργαζόμενους, που πλήττονται από την κυβερνητική πολιτική. Σύμφωνα με πληροφορίες, βασική του αιχμή θα αποτελέσει η επαναφορά των Συλλογικών και Κλαδικών Συμβάσεων για τον ιδιωτικό τομέα και το «ξεπάγωμα» των τριετών, αλλά και η επαναφορά του 13ου μισθού για το δημόσιο, χωρίς να αποκλείεται η πρόταση και για τον 14ο.

Στήριξη συνταξιούχων – ρύθμιση ιδιωτικού χρέους

Παράλληλα, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ στοχεύει και στους συνταξιούχους. Αναμένεται, λοιπόν, να προτείνει την επαναφορά της 13ης σύνταξης, την κατάργηση της προσωπικής διαφοράς, αλλά και κατάργηση της εισφοράς αλληλεγγύης .

Στα σχέδια του βρίσκεται, επίσης, η γενναία ρύθμιση του ιδιωτικού χρέους, με διαγραφή μεγάλου μέρους του και ρύθμιση του υπολοίπου. Για να επιτευχθεί αυτός ο σκοπός, θα αξιοποιηθεί η δημόσια Αναπτυξιακή Τράπεζα -την οποία θα εξαγγείλει, επίσης- για βιώσιμες επιχειρηματικές και στεγαστικές αναδιαρθρώσεις οφειλών.

Προφανώς στα σχέδια Φάμελλου, εντάσσεται η προστασία της α’ κατοικίας, της επαγγελματικής στέγης και της αγροτικής γης.

Καταπολέμηση της ακρίβειας

Βασική προτεραιότητα στις προγραμματικές προτάσεις του ΣΥΡΙΖΑ, αποτελεί η καταπολέμηση της ακρίβειας. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί κατά την Κουμουνδούρου, με τη μείωση -ακόμα και την κατάργηση για κάποιο διάστημα- του ΦΠΑ στον κατώτατο συντελεστή στα τρόφιμα και στα βασικά προϊόντα διαβίωσης, τη μείωση του ΕΦΚ (Ειδικός Φόρος Κατανάλωσης) στα καύσιμα και την ολική επιστροφή του ΕΦΚ του αγροτικού πετρελαίου.

Δημόσια παρέμβαση στις τράπεζες

Ένα ακόμα στοιχείο στο οποίο επενδύει ο Σωκράτης Φάμελλος, είναι αυτό που ονομάζει «σπάσιμο του καρτέλ των τραπεζών». Αυτό περιλαμβάνει μέτρα όπως είναι η φορολόγηση των υπερκερδών, ο έλεγχος και ρύθμιση της τραπεζικής αγοράς, η ενίσχυση της Αναπτυξιακής Τράπεζας ως δημόσιος τραπεζικός πυλώνας και η ενίσχυση του ρόλου και της συμμετοχής του δημοσίου στην Εθνική Τράπεζα, για στήριξη των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων.