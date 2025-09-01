Μην κάνετε αυτό το λάθος στη ΔΕΘ κ. Μητσοτάκη

Τα πολλά για το πακέτο της ΔΕΘ λίγο πολύ τα έχουμε ακούσει ή διαβάσει. Φαίνεται πως ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, έχει αποφασίσει να σπάσει τον...γεμάτο κουμπαρά και να δώσει κάτι τις παραπάνω στη μεσαία τάξη. Λογικό και αναγκαίο θα λέγαμε καθώς οι πολίτες που στήριξαν με πάθος και πίστη τη ΝΔ πλέον έχουν αρχίσει να παίρνουν ανάποδες στροφές.

Λίγο η αλαζονεία κάποιων, λίγο η απληστία άλλων, κατάφεραν να πετύχουν στην κοινωνία, ότι δεν πέτυχε τόσα χρόνια μια αναξιόπιστη και κατακερματισμένη αντιπολίτευση. Και αυτό είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα και του κ. Μητσοτάκη, αλλά και της δημοκρατίας μας. Το ότι μέχρι σήμερα δεν βρέθηκε μια αντιπολίτευση που να κάνει κριτική και μάλιστα σκληρή, και να προτείνει συγκεκριμένα και εφαρμόσιμα μέτρα, ήταν πρόβλημα και μάλιστα μεγάλο. Το ότι οι πολίτες έλεγαν και λένε ακόμη χωρίς να παίρνουν απάντηση, το να φύγει ο Μητσοτάκης, αλλά να έρθει ποιος ήταν και παραμένει τροφοδότης λογαριασμός για την κυβέρνηση.

Ο πρωθυπουργός λοιπόν από ότι λένε όλες οι πληροφορίες θα κάνει την κίνηση να αλλάξει τα κλιμάκια και να κόψει κάτι από τη φορολογία που τρώει τις αυξήσεις που πράγματι δίνουν οι εργοδότες. Ένα μέτρο λογικό και το οποίο είναι κάτι που το ζητά η κοινωνία. Διότι ναι μεν η κυβέρνηση αυτή δεν επέβαλλε νέους φόρους, ναι έκοψε αρκετούς, αλλά η ακρίβεια και η φορολογία αποτέλεσαν ένα εκρηκτικό δίδυμο, που έκοψαν την όποια αίσθηση ότι μπορεί ο οικογενειακός προϋπολογισμός να βελτιωθεί.

Από την ώρα που φαίνεται ότι στη ΔΕΘ θα ανακοινωθούν αλλαγές στις φορολογικές κλίμακες και νέα μείωση των εισφορών, καλό θα είναι ο κ. Μητσοτάκης, να μην κάνει ένα λάθος που θα του στοιχίσει. Να μην έχουν οι όποιες αλλαγές σημείο αναφοράς τα εισοδήματα του 2025 και να παραπέμπουν σε εφαρμογή το 2027 με αναφορά στα εισοδήματα του 2026.

Καλό θα είναι οι πολίτες να αισθανθούν στην τσέπη τους τις αλλαγές που έχει αποφασίσει η κυβέρνηση όσο πιο γρήγορα γίνεται. Διότι όλα είναι θέμα timing. Η κατάλληλη στιγμή. Διότι εάν δεν είναι άμεσα εφαρμόσιμα τότε χάθηκε μια ακόμη ευκαιρία για να γίνει η επανασύνδεση με την κοινωνία. Κατανοώ και τις ενστάσεις και τους σχεδιασμούς του Υπουργείου Οικονομικών. Τα οικονομικά πάνε καλά όπως τονίζει η κυβέρνηση σε κάθε ευκαιρία. Αλλά πρέπει να το καταλάβουν πρώτα από όλα οι πολίτες. Για αυτόας το κάνει ο πρωθυπουργός έχοντας αναδρομικότητα και τα μέτρα να είναι εμπροσθοβαρή.