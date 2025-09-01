Η ΔΕΘ ως αφετηρία για την πολιτική ανάταξη της Νέας Δημοκρατίας

Υψηλές προσδοκίες ότι η παρουσία του Κυριάκου Μητσοτάκη το ερχόμενο Σαββατοκύριακο στη Θεσσαλονίκη θα αποτελέσει το πρώτο βήμα για την πολιτική ανάταξη της Νέας Δημοκρατίας τρέφουν στο Μέγαρο Μαξίμου. Η κυβερνητική στόχευση μοιάζει καθ όλα δικαιολογημένη: βαδίζοντας στον τρίτο χρόνο διακυβέρνησης, ο χρόνος πλέον παύει να είναι σύμμαχος για μία κυβέρνηση, που καλείται να απορροφήσει άμεσα τους κραδασμούς από τις κρίσεις των Τεμπών και του ΟΠΕΚΕΠΕ και να αποδείξει ότι είναι η μόνη πολιτική δύναμη, που μπορεί να εγγυηθεί οικονομική πρόοδο, πολιτική σταθερότητα και ασφάλεια στο εσωτερικό και το εξωτερικό.

Οι βασικές κατευθύνσεις του πακέτου της ΔΕΘ

Οι βασικές προδιαγραφές του πακέτου της ΔΕΘ έχουν προεξοφληθεί εδώ και πολλές εβδομάδες. Μεσαία τάξη, οικογένεια με παιδιά και συνταξιούχοι αναμένονται οι κυρίως ωφελημένοι από τις οικονομικές παρεμβάσεις, που θα ανακοινώσει το ερχόμενο Σάββατο ο πρωθυπουργός.

Σύμφωνα με πληροφορίες του flash,gr, σήμερα και αύριο αναμένονται οι τελικές συνεννοήσεις για τα οικονομικά μέτρα της ΔΕΘ, ύψους άνω των 1,5 δις ευρώ ανάμεσα στον Κυριάκο Μητσοτάκη, τον Κωστή Χατζηδάκη , τον Κυριάκο Πιερρακάκη και τον Θάνο Πετραλιά. Καλά πληροφορημένη κυβερνητική πηγή διακρίνει 4 κύριες ενότητες στις προωθούμενες παρεμβάσεις, ητοι το δημογραφικό, το εθνικό, το στεγαστικό και δράσεις, που αφορούν συνταξιούχους και χαμηλόμισθους επιμένοντας ότι «τα μέτρα, που θα παρουσιάσει ο πρωθυπουργός αποτελούν μέρος ενός εθνικού αφηγήματος» καθώς και ότι στόχος είναι «ο καθένας να αναγνωρίσει τον εαυτό του στο πακέτο, που θα ακούσει την επόμενη εβδομάδα στη ΔΕΘ».

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, μεθαύριο Τετάρτη συνεδριάζει το Κυβερνητικό Συμβούλιο Οικονομικής Πολιτικής ( ΚΥ.Σ.ΟΙ.Π. ) και μολονότι το αντικείμενο αφορά στην ενίσχυση του εξαγωγικού εμπορίου της χώρας, το timing, ήτοι δύο 24ώρα πριν από την άνοδο του κ. Μητσοτάκη στη Θεσσαλονίκη, πιστοποιεί πως η εβδομάδα που ξεκίνησε σήμερα είναι αφιερωμένη στη θετική πορεία της οικονομίας, αλλά και στην επιβράβευση όσο το δυνατόν μεγαλύτερου τμήματος της ελληνικής κοινωνίας.

Μείωση φόρου εισοδήματος και ενίσχυση νοικοκυριών

Υψηλόβαθμος κυβερνητικός αξιωματούχος με άμεση γνώση των κλειστών συσκέψεων τονίζει ότι η κυβέρνηση προσανατολίζεται στη μείωση των υφιστάμενων συντελεστών για το φόρο εισοδήματος έως τις 50.000 ευρώ. Μάλιστα και σε συνδυασμό με την αύξηση του αφορολόγητου, αλλά και την κλιμακούμενη φοροελάφρυνση ανάλογα με τον αριθμό των παιδιών το Μέγαρο Μαξίμου εκτιμά ότι εκατοντάδες χιλιάδες νοικοκυριά θα δουν μετρήσιμη ενίσχυση του μηνιαίου προϋπολογισμού τους, βασικό αντιστάθμισμα της ακρίβειας, που εξακολουθεί να τα ταλαιπωρεί.

Εξάλλου, κυβερνητικά στελέχη σημειώνουν πως η χθεσινή προειδοποίηση του Κυριάκου Μητσοτάκη προς τις εταιρείες ενέργειας να μεταφέρουν στις λιανικές τιμές του Σεπτεμβρίου τη σημαντική μείωση στις τιμές χονδρικής του Αυγούστου επιβεβαιώνει ότι το Μέγαρο Μαξίμου θέτει ως πρώτη προτεραιότητα την αύξηση του διαθέσιμου εισοδήματος και προτίθεται να επιδείξει μηδενική ανοχή σε φαινόμενα αδικαιολόγητης ακρίβειας ή ακόμη και αισχροκέρδειας.

Παρεμβάσεις για συνταξιούχους, ένστολους και στεγαστικό

Όπως σας έχει ενημερώσει εγκαίρως το flash.gr, έχει «κλειδώσει» η κατάργηση της προσωπικής διαφοράς, ενώ προωθούνται σημαντικές φοροελαφρύνσεις και για τους ελεύθερους επαγγελματικές. Αυξήσεις θα δουν και οι ένστολοι καθώς έχει αποφασιστεί η εξίσωση των αμοιβών ανδρών και γυναικών της ΕΛ.ΑΣ. του Λιμενικού και της Πυροσβεστικής με τις αντίστοιχες των Ενόπλων Δυνάμεων. Επιπλέον, γενναίες προεξοφλούνται οι παρεμβάσεις και στο στεγαστικό, τόσο στο σκέλος τη μείωσης του φόρου ενοικίου, όσο και στα φορολογικά κίνητρα, ώστε να μπουν όσο το δυνατόν περισσότερα άδεια σπίτια στην αγορά. Σε κάθε περίπτωση, στο Μέγαρο Μαξίμου κρατούν ως επτασφράγιστο μυστικό δύο έως 3 εκπλήξεις, επίσης, στο σκέλος της μείωσης της φορολογίας.

Το πολιτικό σκέλος της ομιλίας

Παράλληλα, ο πρωθυπουργός καθαρογράφει τις τελευταίες ώρες και το πολιτικό σκέλος της ομιλίας του. Είναι σαφές ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα υπογραμμίσει ότι μόνον αυτός και η ΝΔ μπορούν να διαφυλάξουν την πολιτική σταθερότητα επικαλούμενος και τους σοβαρούς κλυδωνισμούς, που δοκιμάζουν ισχυρά ευρωπαϊκά κράτη, όπως η Γαλλία. Μάλιστα, το κυβερνών κόμμα θα επιχειρήσει από εδώ και στο εξής να επαναπροσεγγίσει ψηφοφόρους που τα τελευταία 2 χρόνια έχουν αποστασιοποιηθεί εξ ου και χθες ο Παύλος Μαρινάκης διεμήνυσε μέσω της «Καθημερινής της Κυριακής» ότι «αυτό που πραγματικά αποτελεί δεξιά ατζέντα είναι μία στρατηγική για μία υπερήφανη και ισχυρή Ελλάδα».