Η...Τσιπρομάνια , ο ΣΥΡΙΖΑ και η «γη της επαγγελίας»

Παρατηρώ με ενδιαφέρον την Τσιπρομάνια, που επέστρεψε για τα καλά στον ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος για να δείξει εμπράκτως την μεταμέλειά του προς τον πρώην πρωθυπουργό και πρώην αρχηγό του Αλέξη Τσίπρα, έχει μπει σε διάθεση να τον υμνεί μέρα παρά μέρα.

Με αυτόν τον τρόπο οι παραμένοντες στην Κουμουνδούρου, θέλουν να τον πείσουν ότι τα όσα συνέβησαν από την ημέρα που ο Τσίπρας αποχώρησε από την ηγεσία είναι μια απλή παρένθεση. Μάλιστα με την συμπεριφορά τους τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ επιδεικνύουν μια αξιοθαύμαστη προσέγγιση στον Χριστιανισμό, υιοθετώντας μια αξιακή αρχή του, αυτή της συγχώρεσης από τον Πανάγαθο. Όχι Θεό των ουρανών βέβαια αλλά των επί γης Μεσσία τους, που είναι ο Αλέξης Τσίπρας.

Ο μόνος που στο δικό τους μυαλό μπορεί να τους οδηγήσει ξανά στην γη της Επαγγελίας, στα απλά ελληνικά στην εξουσία. Αυτός είναι και ο λόγος που λησμόνησαν ότι ο πρώην πρόεδρός τους ήταν ,όπως οι ίδιοι έλεγαν, εκείνος που τους επέβαλλε τον Στέφανο Κασσελάκη. Ο ίδιος που ευθυνόταν για τις “μαύρες τρύπες” στην Κουμουνδούρου και το “μαύρο χρήμα¨, ο ίδιος που έφταιγε γιατί δεν έκανε την στροφή όταν οι πολίτες το 2019 του έδωσαν με την ψήφο τους το δικαίωμα να τα αλλάξει όλα. Ο ίδιος βέβαια που βύθισε τον ΣΥΡΙΖΑ στις εκλογές του 2023 που τον οδήγησαν στην παραίτησή του.

Αυτά όλα μπήκαν στο χρονοντούλαπο της ιστορίας, ξεχάστηκαν και πλέον ο Αλέξης Τσίπρας αποτελεί την μόνη λύση για την Αριστερά, άντε και μετά το περιβόητο rebranding της κεντροαριστεράς.

Για αυτό και οι ανακοινώσεις, οι δηλώσεις και άλλα τινά σε μια προσπάθεια να τους πάρει μαζί στο νέο εγχείρημα, διότι όπως αποδείχτηκε στην πράξη, χωρίς την παρουσία του αποδείχτηκαν ανίκανοι να κρατήσουν τον ΣΥΡΙΖΑ “ζωντανό”, ενώ με τις συμπεριφορές του τον έφτασαν στο 5%.

Αυτή είναι η πραγματικότητα και από μια άποψη τους δικαιολογώ για τα όσα κάνουν και για την Τσιπρομανία τους. Μην ξεχνάμε ότι είναι στην κουλτούρα μας ως λαού να έχουμε ανάγκη από “σωτήρες” “μεσσίες” και άλλα τινά καθώς την μάχη των ιδεών σχεδόν από τη δημιουργία του ελληνικού κράτους, την αντικατέστησε η μάχη των προσώπων. Αποτέλεσμα η προσωπολατρία να αντικαταστήσει κάθε έννοια και αξία. Και αυτό μπόλιασε όλες τις αστικές παρατάξεις και κόμματα, δημιούργησε διχασμούς και ξύπνησε πόθους και πάθη.

Όπως όλα δείχνουν ο πρώην πρωθυπουργός είναι έτοιμος για το μεγάλο βήμα της επιστροφής. Το πότε δεν έχει ξεκαθαριστεί μέσα του, καθώς δυο πράγματα αντιπαλεύουν. Εάν το κάνει τώρα ή μεταξύ πρώτης και δεύτερης Κυριακής καθώς δεν φαίνεται ότι υπάρχει στο τραπέζι το θέμα της αυτοδυναμίας. Η απόφαση είναι δική του και άντε και κάποιων ισχυρών επιχειρηματιών που θέλουν να «τιμωρήσουν» τον Κυριάκο Μητσοτάκη και επενδύουν στο εγχείρημα της επιστροφής του πρώην πρωθυπουργού, ως μοναδικού αντιπάλου. Αλλά τα “κοινωνικά συμβόλαια” εκτός από τις υπογραφές και τις επιθυμίες κάποιων θέλουν για να ισχύουν και την υπογραφή του ελληνικού λαού. Από αυτό εξάλλου καθορίζεται η ισχύς και η διάρκειά τους.