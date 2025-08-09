Τσίπρας στη Θεσσαλονίκη: Το πολιτικό signal πριν τη ΔΕΘ που προκαλεί συζητήσεις

Είναι απολύτως κατανοητό ότι η παρουσία του Αλέξη Τσίπρα, στη Θεσσαλονίκη, την παραμονή των εγκαινίων της ΔΕΘ αποτελεί -εκ των πραγμάτων- μεγάλο θέμα.



Όπως είναι και απολύτως κατανοητό ότι η ομιλία του, ένα μόλις εικοσιτετράωρο πριν από την ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη στο «Βελλίδειο» Συνεδριακό Κέντρο, θα δημιουργήσει συνειρμούς σχετικά με το πολιτικό του μέλλον και με το αν θα πραγματοποιήσει το πολυσυζητημένο πολιτικό come back.



Υπάρχει, όμως, μια μικρή λεπτομέρεια. Ο τέως πρωθυπουργός δεν θα μιλήσει στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Πολύ αμφιβάλλω ακόμα και για το αν θα περάσει από τη λεωφόρο Στρατού - που λέει ο λόγος.



Θα μιλήσει σε ένα συνέδριο (αυτό του Economist) όπου έχει προσκληθεί. Για την ακρίβεια, με την ομιλία του θα κλείσει τις εργασίες του. Σε αυτό δεν πάει από μόνος του. Δεν είδε φως και μπήκε. Προσκλήθηκε. Όπως είχε προσκληθεί και στο αντίστοιχο συνέδριο που διοργανώνεται στο Λαγονήσι - και τότε δεν τα είχε καταφέρει λόγω προγράμματος.



Κάποιοι ταράζονται που θα μιλήσει ένας πρώην πρωθυπουργός σε ένα διεθνές συνέδριο. Το ερώτημα είναι «γιατί;». Τέλος πάντων, καλό πράγμα ο πανικός καλοκαιριάτικα.