Πώς θα δοθούν άδειες στα περιφερειακά τηλεοπτικά κανάλια - Τι προβλέπει το Σχέδιο Νόμου

H Κυβέρνηση και η Γενική Γραμματεία Επικοινωνίας και Ενημέρωσης παρουσίασαν σχέδιο νόμου με τίτλο «Αδειοδότηση παρόχων περιεχομένου επίγειας ψηφιακής τηλεοπτικής ευρυεκπομπής ελεύθερης λήψης περιφερειακής εμβέλειας και λοιπές διατάξεις».

Το σχέδιο νόμου παρουσίασε στο υπουργικό συμβούλιο, ο αρμόδιος υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ για θέματα ΜΜΕ και κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης.

Το νομοσχέδιο αυτό στοχεύει να βάλει τέλος στην πολυετή θεσμική και νομική εκκρεμότητα που αφορά τη λειτουργία των περιφερειακών τηλεοπτικών σταθμών στην Ελλάδα.

Το ιστορικό πλαίσιο της αδειοδότησης

Επί δεκαετίες, 86 περιφερειακοί τηλεοπτικοί σταθμοί στις 13 Περιφερειακές Ζώνες της χώρας λειτουργούν υπό το προσωρινό καθεστώς της «νόμιμης λειτουργίας».

Η κατάσταση αυτή έχει δημιουργήσει ένα αρρύθμιστο τοπίο, όπου οι σταθμοί εκπέμπουν και συμμετέχουν στη διαφήμιση χωρίς να υπόκεινται σε αυστηρούς ελέγχους. Αυτή η έλλειψη οριστικής αδειοδότησης, όπως τονίζεται στο σχέδιο νόμου, θα τερματιστεί, καθώς η Πολιτεία νομοθετεί μια ολοκληρωμένη διαδικασία.

Η οριστική αδειοδότηση, πέρα από το ότι αποτελεί συνταγματική επιταγή, αναμένεται να αναβαθμίσει το περιεχόμενο που προσφέρεται στο κοινό, να αυξήσει την αξία των τηλεοπτικών σταθμών και να επιβάλει την εφαρμογή σαφών προϋποθέσεων και κανόνων.

Βασικοί άξονες και καινοτομίες του Σχεδίου Νόμου

Το σχέδιο νόμου βασίζεται σε μια σειρά από άξονες με στόχο την εξυγίανση του τοπίου των περιφερειακών μέσων ενημέρωσης.

Διαφάνεια και Βιωσιμότητα: Θεσπίζονται συγκεκριμένοι κανόνες και προϋποθέσεις για την αδειοδότηση και τη λειτουργία των σταθμών, ενώ προβλέπονται αυστηρές κυρώσεις, συμπεριλαμβανομένης της ανάκλησης της άδειας, για όσους δεν τις τηρούν.

Κατάργηση του Νόμου Παππά: Καταργούνται οι διατάξεις του ν. 4339/2015 , γνωστού ως «Νόμος Παππά», και ακυρώνεται το μοντέλο της δημοπρασίας που έδινε άδεια σε όποιον πλήρωνε τα περισσότερα.

Ετήσιο Κόστος Εποπτείας: Αντί για δημοπρασία, οι ενδιαφερόμενοι θα καταβάλλουν ένα συμβολικό ετήσιο κόστος εποπτείας προς το ΕΣΡ, το οποίο θα υπολογίζεται με βάση το κόστος εποπτικού έργου και πληθυσμιακά κριτήρια.

Προϋποθέσεις Αδειοδότησης: Οι υποψήφιοι θα πρέπει να πληρούν ποιοτικές προϋποθέσεις και κριτήρια, όπως φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα, διαφάνεια στο ιδιοκτησιακό καθεστώς (για μετόχους που κατέχουν τουλάχιστον 1%), έλεγχο ποινικού μητρώου, ελάχιστο αριθμό εργαζομένων, καθώς και κτιριακές εγκαταστάσεις και εξοπλισμό.

Εκπομπή σε HD: Δημιουργείται το πλαίσιο για τη δυνατότητα των περιφερειακών σταθμών να εκπέμπουν πρόγραμμα σε υψηλή ευκρίνεια (HD).

Αναλυτικά το σχέδιο νόμου για τις περιφερειακές τηλεοπτικές άδειες.

Η διαδικασία και ο ρόλος του ΕΣΡ

Η αρμόδια αρχή για την αδειοδότηση και την εποπτεία παραμένει το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης (ΕΣΡ), ο ρόλος του οποίου θα ενισχυθεί. Η διαδικασία θα πραγματοποιηθεί σε δύο φάσεις.

Α' Φάση: Το ΕΣΡ θα ελέγξει αν οι υποψήφιοι πληρούν τις ελάχιστες ποιοτικές προϋποθέσεις. Διασφαλίζεται ότι οι υφιστάμενοι σταθμοί θα συνεχίσουν να εκπέμπουν, εφόσον πληρούν αυτές τις προϋποθέσεις.

Β' Φάση: Εφαρμόζεται μόνο στις περιπτώσεις όπου υπάρχει ζήτημα χωρητικότητας.

Το ΕΣΡ θα μοριοδοτήσει τους υποψηφίους με βάση ποιοτικά κριτήρια συγκριτικής αξιολόγησης (π.χ. τζίρος, αριθμός εργαζομένων). Στις περιπτώσεις αυτές, προβλέπεται επιπλέον μοριοδότηση για την πολυετή, συνεχόμενη λειτουργία των σταθμών.

Το σχέδιο νόμου έχει ήδη τεθεί σε διαβούλευση με διάφορους φορείς, όπως η Ένωση Ενημερωτικών Τηλεοράσεων Ελληνικής Περιφέρειας (ΕΕΤΕΠ) και η Digea. Στόχος είναι η προστασία των νόμιμων και εύρωστων σταθμών από τον αθέμιτο ανταγωνισμό και η διασφάλιση των θέσεων εργασίας.