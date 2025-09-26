Απάτη με δήθεν μηνύματα από την Αττική Οδό - Η ανακοίνωση της εταιρείας

Ανακοίνωση εξέδωσε η Νέα Αττική Οδός με αφορμή ύποπτα μηνύματα που αποστέλλονται σε συνδρομητές. Αφού ξεκαθαρίζει πως η ίδια δεν θα ζητήσει ποτέ προσωπικούς μυστικούς κωδικούς, εφιστά την προσοχή όλων.

Συγκεκριμένα αναφέρει:

«Με αφορμή scam SMS που αποστέλλονται κατά διαστήματα θα θέλαμε να σας υπενθυμίσουμε τα παρακάτω:



Ουδέποτε θα ζητήσουμε τους προσωπικούς σας μυστικούς κωδικούς για την πρόσβαση στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες.



Η επικοινωνία μας μαζί σας γίνεται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και όχι SMS και αφορά την ενημέρωση έκδοσης του νόμιμου παραστατικού. Δεν αφορά οικονομικές απαιτήσεις.



Δεν φέρουμε καμία απολύτως ευθύνη σε περίπτωση κατά την οποία χορηγήσετε ή και αποκαλύψετε τα προσωπικά σας στοιχεία ή τους μυστικούς κωδικούς σας σε τρίτους.



Σας παρακαλούμε να παρακολουθείτε πάντα τις επίσημες ανακοινώσεις στο www.naodos.gr και να συνδέεστε αποκλειστικά μέσω του γνωστού και επίσημου εταιρικού συνδέσμου, αποφεύγοντας την ανακατεύθυνση σε άλλες ιστοσελίδες ή μη εξουσιοδοτημένες ηλεκτρονικές διευθύνσεις».