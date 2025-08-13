Τι είπε ο Χρ.Δήμας για Φωτιές, δρόμους, σχολεία, μεταφορές και μεγάλα έργα

Ο Χρήστος Δήμας χαρακτήρισε τη μέρα ως τη δυσκολότερη του φετινού καλοκαιριού, με πολλά μέτωπα πυρκαγιών και δυσκολία στον περιορισμό τους. Υπογράμμισε πως το πρόβλημα δεν είναι μόνο ελληνικό, αλλά αφορά όλη τη Μεσόγειο και τον υπόλοιπο κόσμο, λόγω της κλιματικής κρίσης. Ανέφερε ότι η πολιτεία κάνει συστηματικές προσπάθειες πρόληψης: Με καθαρισμούς, ασκήσεις ετοιμότητας, ενημέρωση και ενίσχυση μέσων.Τόνισε ότι, όσο και αν ενισχυθούν τα μέσα, οι ακραίες καιρικές συνθήκες κάνουν την αντιμετώπιση δύσκολη. Μίλησε για την ανάγκη διεθνούς συνεργασίας και για την επόμενη μέρα: Καταγραφή ζημιών και αποζημιώσεις.

Αυτοκινητόδρομος Πάτρα–Πύργος και οι επιπτώσεις της φωτιάς

Ο νέος αυτοκινητόδρομος παραδόθηκε πριν 12 μέρες. Ευτυχώς οι φλόγες δεν έφτασαν στο νέο τμήμα, αλλά υπήρξαν μικρές ζημιές στον περιμετρικό Πατρών (σήραγγα Αγίας Βαρβάρας). Όπως ήταν φυσικό έγινε διακοπή κυκλοφορίας σε τμήμα του σιδηροδρόμου λόγω πυρκαγιάς. Στόχος: Ολοκλήρωση και παράδοση του υπόλοιπου τμήματος ως το τέλος Νοεμβρίου 2025, χωρίς να αναμένεται καθυστέρηση από τη φωτιά.

Μέτρα οδικής ασφάλειας στον ΒΟΑΚ

Εφαρμόζονται παρόμοια μέτρα με του Πατρών–Πύργου, όπου μηδενίστηκαν οι μετωπικές συγκρούσεις και μειώθηκαν κατά 85% τα θανατηφόρα ατυχήματα. Οι δράσεις ως τώρα είναι: Χωρισμός λωρίδων με κολονάκια, διαγραμμίσεις, ανακλαστικά, κοπή βλάστησης, νέα στηθαία και φωτισμοί. Στόχος: μείωση τροχαίων και καλύτερη ροή κυκλοφορίας. Όπως δήλωσε ο Υπουργός η τοπική κοινωνία αρχικά ήταν διστακτική, τώρα ζητά ενίσχυση των μέτρων.

Τι γίνεται με τον Ε65

Απομένουν 70 χλμ. από τα Μετέωρα ως τα Γρεβενά, με στόχο παράδοσης εντός 2026. Θα μειωθεί σημαντικά ο χρόνος και θα αυξηθεί η ασφάλεια για πρόσβαση από άλλες περιοχές, ακόμα και από την Αττική.

Σχολεία πρόγραμμα «Μαριέττα Γιαννάκου»

Στόχος: η μεγαλύτερη παρέμβαση στις σχολικές υποδομές εδώ και δεκαετίες. Στο πλαίσιο έχουν μπει 431 σχολεία σε 13 περιφέρειες με: Ανακαίνιση λουτρών, πρόσβαση ΑμεΑ, νέα γήπεδα, εσωτερικοί–εξωτερικοί χρωματισμοί. Σε αυτό θα συμβάλει μία χρηματοδότηση 100 εκατ. ευρώ από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Η πολιτεία θέλει την ολοκλήρωση των έργων πριν την έναρξη σχολικής χρονιάς.

Σχέδια για τα τρόλεϊ και τις αστικές συγκοινωνίες

Στόχος: σύγχρονα, ασφαλή, αντιρρυπαντικά μέσα μεταφοράς σε όλη την Ελλάδα. Ήδη αντικαταστάθηκε ο μισός στόλος λεωφορείων Αθήνας–Θεσσαλονίκης. Προβλέπεται σταδιακή κατάργηση τρόλεϊ και των εναέριων καλωδίων.

Αναδιάρθρωση σιδηροδρόμου

Νέα διοικητική δομή για μεγαλύτερη ευελιξία και γρήγορες αποφάσεις. Έργα αποκατάστασης ζημιών στη Θεσσαλία προχωρούν εντός χρονοδιαγράμματος.

Αεροδρόμια και έργο στο Καστέλι

Τα περισσότερα περιφερειακά αεροδρόμια λειτουργούν καλά (συμφωνία με Fraport). Το νέο αεροδρόμιο Καστελίου βρίσκεται στο 60% κατασκευής και θα είναι το πιο σύγχρονο της χώρας, ενώ τα αρχαιολογικά, αεροναυτιλιακά θέματα είναι σε εξέλιξη.