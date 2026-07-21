Ελλάδα Πειραιάς Φωτιά Πυροσβεστική

Φωτιά σε διαμέρισμα στον Πειραιά - Εκκενώθηκε η πολυκατοικία

Ισχυρή δύναμη της Πυροσβεστικής έσπευσε στο σημείο, ενώ η φωτιά τέθηκε υπό έλεγχο.

Flash.gr/ Γιάννης Κέμμος
Flash.gr/ Γιάννης Κέμμος
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Γιάννης Κέμμος

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Πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε διαμέρισμα στον δεύτερο όροφο πολυκατοικίας στην Ακτή Μουτσοπούλου στον Πειραιά, σημαίνοντας συναγερμό στην Πυροσβεστική.

Η πολυκατοικία εκκενώθηκε, ενώ στο σημείο επιχειρούν 18 πυροσβέστες με πέντε οχήματα, καθώς και ειδικό βραχιονοφόρο όχημα.

Η πυρκαγιά έχει τεθεί υπό έλεγχο, ενώ οι πυροσβεστικές δυνάμεις παραμένουν στο σημείο για την πλήρη κατάσβεση και τον έλεγχο της κατάστασης.

Flash.gr/ Γιάννης Κέμμος
Flash.gr/ Γιάννης Κέμμος

Λόγω του περιστατικού, διακόπηκε η κυκλοφορία των οχημάτων στην οδό Ακτή Μουτσοπούλου, από το ύψος της οδού Σκούζε, προκειμένου να διευκολυνθεί η επιχείρηση της Πυροσβεστικής.

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