Φωτιά σε διαμέρισμα στον Πειραιά - Εκκενώθηκε η πολυκατοικία

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Πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε διαμέρισμα στον δεύτερο όροφο πολυκατοικίας στην Ακτή Μουτσοπούλου στον Πειραιά, σημαίνοντας συναγερμό στην Πυροσβεστική.

#Πυρκαγιά σε διαμέρισμα επί της Ακτής Μουτσοπούλου στον Πειραιά. Επιχειρούν 18 #πυροσβέστες με 5 οχήματα και ειδικό βραχιονοφόρο όχημα. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) July 21, 2026

Η πολυκατοικία εκκενώθηκε, ενώ στο σημείο επιχειρούν 18 πυροσβέστες με πέντε οχήματα, καθώς και ειδικό βραχιονοφόρο όχημα.

Η πυρκαγιά έχει τεθεί υπό έλεγχο, ενώ οι πυροσβεστικές δυνάμεις παραμένουν στο σημείο για την πλήρη κατάσβεση και τον έλεγχο της κατάστασης.

Flash.gr/ Γιάννης Κέμμος

Λόγω του περιστατικού, διακόπηκε η κυκλοφορία των οχημάτων στην οδό Ακτή Μουτσοπούλου, από το ύψος της οδού Σκούζε, προκειμένου να διευκολυνθεί η επιχείρηση της Πυροσβεστικής.