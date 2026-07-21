Φωτιά σε διαμέρισμα στον Πειραιά - Εκκενώθηκε η πολυκατοικία
Ισχυρή δύναμη της Πυροσβεστικής έσπευσε στο σημείο, ενώ η φωτιά τέθηκε υπό έλεγχο.
Πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε διαμέρισμα στον δεύτερο όροφο πολυκατοικίας στην Ακτή Μουτσοπούλου στον Πειραιά, σημαίνοντας συναγερμό στην Πυροσβεστική.
Η πολυκατοικία εκκενώθηκε, ενώ στο σημείο επιχειρούν 18 πυροσβέστες με πέντε οχήματα, καθώς και ειδικό βραχιονοφόρο όχημα.
Η πυρκαγιά έχει τεθεί υπό έλεγχο, ενώ οι πυροσβεστικές δυνάμεις παραμένουν στο σημείο για την πλήρη κατάσβεση και τον έλεγχο της κατάστασης.
Λόγω του περιστατικού, διακόπηκε η κυκλοφορία των οχημάτων στην οδό Ακτή Μουτσοπούλου, από το ύψος της οδού Σκούζε, προκειμένου να διευκολυνθεί η επιχείρηση της Πυροσβεστικής.