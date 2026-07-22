Nεκρός στο γραφείο του βρέθηκε ο ποινικολόγος Σταύρος Γεωργίου - Βίντεο, φωτογραφίες
Την υπόθεση έχει αναλάβει η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος.
O γνωστός ποινικολόγος Σταύρος Γεωργίου βρέθηκε νεκρός στο δικηγορικό του γραφείο επί της οδού 3ης Σεπτεμβρίου στο κέντρο της Αθήνας.
Στο σημείο έχουν φθάσει ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις οι οποίες έχουν αποκλείσει την περιοχή. Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία, το περιστατικό αντιμετωπίζεται ως εγκληματική ενέργεια και την υπόθεση έχει αναλάβει η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος.
Τον Σταύρο Γεωργίου βρήκαν τα παιδιά του τα οποία ειδοποίησαν τις αρχές ενώ από νωρίς τον έψαχνε και ο αδελφός του ο οποίος έφθασε στο γραφείο και ζήτησε από τους αστυνομικούς να μπει στον χώρο όπου βρέθηκε νεκρός ο Σταύρος Γεωργίου.