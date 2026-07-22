Nεκρός στο γραφείο του βρέθηκε ο ποινικολόγος Σταύρος Γεωργίου - Βίντεο, φωτογραφίες

Κάνε κλικ και δες περισσότερο Flash.gr στην αναζήτηση της Google

O γνωστός ποινικολόγος Σταύρος Γεωργίου βρέθηκε νεκρός στο δικηγορικό του γραφείο επί της οδού 3ης Σεπτεμβρίου στο κέντρο της Αθήνας.

Στο σημείο έχουν φθάσει ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις οι οποίες έχουν αποκλείσει την περιοχή. Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία, το περιστατικό αντιμετωπίζεται ως εγκληματική ενέργεια και την υπόθεση έχει αναλάβει η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος.

Τον Σταύρο Γεωργίου βρήκαν τα παιδιά του τα οποία ειδοποίησαν τις αρχές ενώ από νωρίς τον έψαχνε και ο αδελφός του ο οποίος έφθασε στο γραφείο και ζήτησε από τους αστυνομικούς να μπει στον χώρο όπου βρέθηκε νεκρός ο Σταύρος Γεωργίου.

Δείτε φωτογραφίες και βίντεο από το σημείο

O Σταύρος Γεωργίου είναι ο γνωστός ποινικολόγος που βρέθηκε νεκρός στο γραφείο του. Αστυνομικές δυνάμεις αποκλείουν με κορδέλες την περιοχή καθώς το περιστατικό αντιμετωπίζεται ως εγκληματική ενέργεια. Βίντεο Γιάννης Κέμμος. pic.twitter.com/BZ4fMAOYMe — Flash.gr (@flashgrofficial) July 21, 2026

Ο αδελφός του Σταύρου Γεωργίου συνοδεία αστυνομικών μπαίνει στο γραφείο όπου βρέθηκε νεκρός ο γνωστός ποινικολόγος. Βίντεο Γιάννης Κέμμος. pic.twitter.com/UVNnXgtmJV — Flash.gr (@flashgrofficial) July 21, 2026

Γνωστός ποινικολόγος βρέθηκε νεκρός στο γραφείο του στο κέντρο της Αθήνας. Βίντεο: Γιάννης Κέμμος pic.twitter.com/EdIdo7FHo1 — Flash.gr (@flashgrofficial) July 21, 2026

Αστυνομικές δυνάμεις στο γραφείο του γνωστού ποινικολόγου ο οποίος βρέθηκε νεκρός. Βίντεο: Γιάννης Κέμμος pic.twitter.com/X4Smb8KrLY — Flash.gr (@flashgrofficial) July 21, 2026

Φωτ. Γιάννης Κέμμος / Flash.gr

Γνωστός ποινικολόγος βρέθηκε νεκρός μέσα στο γραφείο του στο κέντρο της Αθήνας. Αστυνομικές δυνάμεις αποκλείουν την περιοχή. Βίντεο: Γιάννης Κέμμος pic.twitter.com/3JydhrFI8R — Flash.gr (@flashgrofficial) July 21, 2026