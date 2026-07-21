Δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας στον 60χρονο που μαχαίρωσε τουρίστα στην Ακρόπολη

Ποινική δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας, καθώς και για οπλοφορία και οπλοχρησία, ασκήθηκε στον 60χρονο που μαχαίρωσε τον Ελληνοαμερικανό τουρίστα στην Ακρόπολη το πρωί της Τρίτης 21 Ιουλίου..

Ο κατηγορούμενος παραπέμφθηκε σε ανακριτή για την απολογία του.

Σοβαρά αλλά εκτός κινδύνου ο τραυματίας

Με τραύμα στον καρπό μεταφέρθηκε στα Επείγοντα του Ερυθρού Σταυρού ο Ελληνοαμερικανός τουρίστας που δέχθηκε το χτύπημα με μαχαίρι του 60χρονου, νωρίς το πρωί της Τρίτης, στη νότια είσοδο του αρχαιολογικού χώρου της Ακρόπολης. Μαζί του διακομίστηκε φέροντας τραύμα στον μηρό, η σύζυγός του.

Ο δράστης, ο οποίος σύμφωνα με πληροφορίες είναι Έλληνας και άστεγος, αντιμετωπίζει ψυχολογικά προβλήματα, ακινητοποιήθηκε άμεσα και συνελήφθη από αστυνομικούς της Διεύθυνσης Αστυνομίας Αθηνών.

Όπως προκύπτει, έχει συλληφθεί άλλες δύο φορές στο παρελθόν, μία το 2019 όταν άνδρες της ομάδας ΔΙΑΣ τον συνέλαβαν επειδή είχε πάνω του μαχαίρι και άλλη μία φορά πριν ένα μήνα, στις 12 Ιουνίου 2026 για εξύβριση.



FLASH/Γιάννης Κέμμος

«Πολύ δυσάρεστο περιστατικό»

Μιλώντας στην κάμερα του FLASH, ο βοηθός αρχιφύλακα του αρχαιολογικού χώρου περιέγραψε τι συνέβη. «Είχαμε ένα πολύ δυσάρεστο περιστατικό. Όλα συνέβησαν στις 8 και δύο, τρία λεπτά. Είχε πάρα πολύ κόσμο. Κάποιος πολίτης επιτέθηκε σε τουρίστες εκτός αρχαιολογικού χώρου, τραυματίζοντας δύο. Αμέσως επιλήφθηκε του περιστατικού η Αστυνομία. Ενημερώσαμε, καλέσαμε διασώστες του Ερυθρού Σταυρού και φυσικά το ΕΚΑΒ. Ο άνδρας συνελήφθη».