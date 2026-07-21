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Ελλάδα Ακρόπολη Αστυνομία μαχαίρι Τραυματισμός Ποινική Δίωξη

Δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας στον 60χρονο που μαχαίρωσε τουρίστα στην Ακρόπολη

Ο κατηγορούμενος παραπέμφθηκε σε ανακριτή.

Φωτ.: Γιάννης Κέμμος / Flash.gr
Φωτ.: Γιάννης Κέμμος / Flash.gr
Δημήτρης Δαμιανός avatar
Δημήτρης Δαμιανός

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Ποινική δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας, καθώς και για οπλοφορία και οπλοχρησία, ασκήθηκε στον 60χρονο που μαχαίρωσε τον Ελληνοαμερικανό τουρίστα στην Ακρόπολη το πρωί της Τρίτης 21 Ιουλίου..

Ο κατηγορούμενος παραπέμφθηκε σε ανακριτή για την απολογία του.

Σοβαρά αλλά εκτός κινδύνου ο τραυματίας

Με τραύμα στον καρπό μεταφέρθηκε στα Επείγοντα του Ερυθρού Σταυρού ο Ελληνοαμερικανός τουρίστας που δέχθηκε το χτύπημα με μαχαίρι του 60χρονου, νωρίς το πρωί της Τρίτης, στη νότια είσοδο του αρχαιολογικού χώρου της Ακρόπολης. Μαζί του διακομίστηκε φέροντας τραύμα στον μηρό, η σύζυγός του.

Ο δράστης, ο οποίος σύμφωνα με πληροφορίες είναι Έλληνας και άστεγος, αντιμετωπίζει ψυχολογικά προβλήματα, ακινητοποιήθηκε άμεσα και συνελήφθη από αστυνομικούς της Διεύθυνσης Αστυνομίας Αθηνών.

Όπως προκύπτει, έχει συλληφθεί άλλες δύο φορές στο παρελθόν, μία το 2019 όταν άνδρες της ομάδας ΔΙΑΣ τον συνέλαβαν επειδή είχε πάνω του μαχαίρι και άλλη μία φορά πριν ένα μήνα, στις 12 Ιουνίου 2026 για εξύβριση.

FLASH/Γιάννης Κέμμος
FLASH/Γιάννης Κέμμος

«Πολύ δυσάρεστο περιστατικό»

Μιλώντας στην κάμερα του FLASH, ο βοηθός αρχιφύλακα του αρχαιολογικού χώρου περιέγραψε τι συνέβη. «Είχαμε ένα πολύ δυσάρεστο περιστατικό. Όλα συνέβησαν στις 8 και δύο, τρία λεπτά. Είχε πάρα πολύ κόσμο. Κάποιος πολίτης επιτέθηκε σε τουρίστες εκτός αρχαιολογικού χώρου, τραυματίζοντας δύο. Αμέσως επιλήφθηκε του περιστατικού η Αστυνομία. Ενημερώσαμε, καλέσαμε διασώστες του Ερυθρού Σταυρού και φυσικά το ΕΚΑΒ. Ο άνδρας συνελήφθη».

@flashgrofficial

Συναγερμός σήμανε νωρίς το πρωί της Τρίτης (21/7) στη νότια είσοδο του αρχαιολογικού χώρου της Ακρόπολης, έπειτα από αναφορά πως άνδρας επιτέθηκε με μαχαίρι σε δύο τουρίστες από τις ΗΠΑ, προκαλώντας τους ελαφρά τραύματα στα χέρια. Στο σημείο κλήθηκε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, προκειμένου να παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες στους τραυματίες, οι οποίοι και μεταφέρθηκαν στα Επείγοντα του Ερυθρού Σταυρού. Ο βοηθός αρχιφύλακα του αρχαιολογικού χώρου περιέγραψε τις στιγμές που εκτυλίχθηκαν κατά τη διάρκεια της επίθεσης. Βίντεο/Ρεπορτάζ: Γιάννης Κέμμος

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