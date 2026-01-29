«Βροχή» καταγγελιών για ρευματοκλοπές «μαϊμού» – Αγωγές κατά του ΔΕΔΔΗΕ, πάνω από 30.000 υποθέσεις

Διαστάσεις επιδημίας λαμβάνουν οι καταγγελίες πολιτών για όψιμες και αμφισβητούμενες διαπιστώσεις ρευματοκλοπής, με αποτέλεσμα πρόστιμα χιλιάδων ευρώ να πέφτουν σωρηδόν, συχνά χωρίς αυτόφωρη διαπίστωση και με ελλιπή τεκμηρίωση.

Ιδιοκτήτες ακινήτων περιγράφουν το ίδιο μοτίβο. Αιφνιδιαστικές κλήσεις ή επιστολές από τονΔΕΔΔΗΕ καταλογισμοί παραβάσεων που αφορούν παρεμβάσεις στο παρελθόν και μια «τετελεσμένη» διαδικασία, όπου ο καταναλωτής καλείται να αποδείξει ότι… δεν είναι ελέφαντας.

Όπως καταγγέλλεται, ακόμη και όταν υπάρχουν βάσιμες ενδείξεις ότι δεν υφίσταται ρευματοκλοπή, η ένσταση καταλήγει να εξετάζεται από τον ίδιο τον φορέα που έκανε τον έλεγχο. Με απλά λόγια: ο ΔΕΔΔΗΕ ελέγχει, κατηγορεί και κρίνει την ένσταση.

Την ίδια ώρα, πολίτες μιλούν ανοιχτά για «φουσκωμένες» διαπιστώσεις και αποδίδουν το κύμα καταλογισμών σε μπόνους εργολάβων και πίεση για αποτελέσματα.

Ομαδικές αγωγές από το ΙΝΚΑ – Πάνω από 30.000 καταγγελίες μέσα στο 2025

Στην αντεπίθεση περνά το ΙΝΚΑ – Γενική Ομοσπονδία Καταναλωτών Ελλάδας, ανακοινώνοντας την κατάθεση ομαδικών αγωγών κατά του ΔΕΔΔΗΕ, κάνοντας λόγο για «μαζικές και αδικαιολόγητες χρεώσεις για υποτιθέμενες ρευματοκλοπές».

Σύμφωνα με το ΙΝΚΑ, μόνο μέσα στο 2025 έχουν δηλωθεί περισσότερες από 30.000 περιπτώσεις, οι περισσότερες χωρίς αυτόφωρη διαπίστωση. Όπως σημειώνει, το ηλεκτρικό ρεύμα από κοινωνικό αγαθό κινδυνεύει να μετατραπεί σε μηχανισμό επιβολής προστίμων, καλώντας τους πολίτες να προχωρήσουν σε συλλογικές νομικές ενέργειες.

Όσοι επιθυμούν να συμμετάσχουν σε ομαδικές αγωγές καλούνται να αποστείλουν πλήρες ιστορικό της υπόθεσής τους, στοιχεία παροχής και ακινήτου, προκειμένου να ενημερωθούν για τη διαδικασία και το κόστος.

Δικαστικό «φρένο» και πρόστιμο 120.000 ευρώ: Δεν αρκούν οι εικασίες

Σημαντικό πλήγμα στις πρακτικές αυτές αποτελεί τόσο δικαστική απόφαση όσο και βαριά διοικητική κύρωση εις βάρος του ΔΕΔΔΗΕ.

Με την υπ’ αριθμ. 69/2025 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ροδόπης, απορρίφθηκε αγωγή του ΔΕΔΔΗΕ κατά καταναλώτριας στην Κομοτηνή, καθώς δεν προσκομίστηκε κανένα ουσιαστικό αποδεικτικό στοιχείο για τη φερόμενη ρευματοκλοπή. Ούτε τεχνική έκθεση, ούτε αυτοψία, ούτε συγκεκριμένα ευρήματα. Το δικαστήριο ξεκαθάρισε ότι το βάρος απόδειξης φέρει αποκλειστικά ο Διαχειριστής.

Παράλληλα, η ΡΑΑΕΥ επέβαλε πρόστιμο 120.000 ευρώ, διαπιστώνοντας παραβάσεις του θεσμικού πλαισίου, ελλιπή τεκμηρίωση, μη τήρηση διαδικασιών και πλημμελή ενημέρωση τόσο του καταναλωτή όσο και της Αρχής.

«Χιονοστιβάδα» καταγγελιών και οργή στα social media

Ενδεικτικό της έκτασης του προβλήματος είναι ότι σχετική ομάδα στο Facebook συγκέντρωσε πάνω από 8.000 μέλη μέσα σε ελάχιστο χρόνο, με δεκάδες μαρτυρίες για εκβιαστικά διλήμματα («πλήρωσε ή σου κόβουμε το ρεύμα»), πρόστιμα που πληρώθηκαν «για να μην μπλέξουν» και ενστάσεις που έμειναν μετέωρες.

Δεν λείπουν και περιπτώσεις όπου ο ΔΕΔΔΗΕ φέρεται να ανακάλεσε καταλογισμούς, επιστρέφοντας χρήματα, υπό το βάρος πιθανών αγωγών.

Αναστολή αποκοπών και επανέλεγχος – Παραδοχή λαθών

Υπό την πίεση των εξελίξεων, ο ΔΕΔΔΗΕπροχώρησε σε πανελλαδική αναστολή διακοπών ηλεκτροδότησης για οφειλές από ρευματοκλοπή σε χαμηλές οικιακές παροχές, καθώς και σε επανέλεγχο χιλιάδων υποθέσεων του 2025.

Παραδέχεται ότι υπήρξαν περιπτώσεις όπου επιβλήθηκαν ποινές χωρίς να συντρέχει παράβαση, ενώ ανακοινώνει κεντρικοποίηση της διαδικασίας, ειδική ομάδα ελέγχου και ξεχωριστό τμήμα στο τηλεφωνικό κέντρο.

Το κόστος των πραγματικών ρευματοκλοπών εκτιμάται σε 450 εκατ. ευρώ ετησίως, ποσό που μετακυλίεται στους συνεπείς καταναλωτές. Όμως –όπως δείχνουν δικαστήρια και Αρχές– άλλο η πραγματική παρανομία και άλλο οι πρόχειρες κατηγορίες χωρίς αποδείξεις.

Γιατί στο τέλος της ημέρας, το ζητούμενο δεν είναι να «βγαίνουν νούμερα», αλλά να αποδίδεται δικαιοσύνη. Και αυτή δεν μετριέται με εκτιμήσεις, αλλά με στοιχεία.