Κτηνωδία στην Καρδίτσα: Θηλυκό κουτάβι βρέθηκε σεξουαλικά κακοποιημένο - Ήταν δεμένο σε δέντρο

Δεν χωράει ανθρώπου νους το περιστατικό που σημειώθηκε στην Καρδίτσα, με ένα θηλυκό σκυλάκι τριών μηνών να γίνεται θύμα μίας αρρωστημένης πράξης.

To ζώο βρέθηκε στις 26 Ιανουαρίου σε χωράφι από έναν περαστικό, δεμένο πάνω σε ένα δέντρο και εμφανώς κακοποιημένο.

Σύμφωνα με πληροφορίες που μετέδωσε ο ANT1, ο περαστικός ειδοποίησε εθελοντές οι οποίοι έφτασαν στο σημείο και μετέφεραν το σκυλάκι σε κτηνιατρείο, όπου και υποβλήθηκε σε εξετάσεις. Οι εξετάσεις στάλθηκαν στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας και διαπιστώθηκε ότι το σκυλί είχε πέσει θύμα βάναυσης σεξουαλικής κακοποίησης.

Όπως αναφέρουν αυτόπτες μάρτυρες, το κουτάβι βρέθηκε δεμένο με ζώνη, μέσα σε κατάσταση πόνου και απελπισίας.

«Οι εξετάσεις έδειξαν ότι το κουτάβι ήταν αφυδατωμένο, ενώ εντοπίστηκαν ξένα σώματα και στο στομάχι του και στον γαστρεντερικό σωλήνα», είπε η κτηνίατρος που ανέλαβε να φροντίσει το ζώο.

Οι κτηνίατροι δεν αποκλείουν η κακοποίηση να έγινε από άτομο που γνώριζε καλά τη συμπεριφορά και την ακινητοποίηση ζώων. Υπάρχουν ενδείξεις ότι το κουτάβι είχε δεθεί με τρόπο που μόνο κυνηγός ή κτηνοτρόφος θα γνώριζε.

Οι Αρχές προχώρησαν σε λήψη DNA και δακτυλικών αποτυπωμάτων και η υπόθεση ερευνάται. Παράλληλα, φιλοζωικές ομάδες και οργανώσεις στην Καρδίτσα κάνουν έκκληση μέσω των social media για την αποκάλυψη οποιασδήποτε πληροφορίας μπορεί να οδηγήσει στον εντοπισμό του δράστη ή των δραστών.