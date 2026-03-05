Πρόστιμο 65.300 ευρώ σε άνδρα που εγκατέλειψε δύο κουτάβια στη Θεσσαλονίκη

Πρόστιμο μαμούθ θα πρέπει να πληρώσει ένας 62χρονος σε περιοχή της Ασπροβάλτας, έξω από τη Θεσσαλονίκη, καθώς φέρεται να εγκατέλειψε δύο κουτάβια τον προηγούμενο μήνα.



Αφού ταυτοποίησαν τα στοιχεία του άνδρα, αστυνομικοί του Α.Τ. Βόλβης προχώρησαν στον σχηματισμό δικογραφίας εναντίον του για παράβαση της νομοθεσίας περί προστασίας ζώων συντροφιάς, ενώ βεβαιώθηκαν εις βάρος του πέντε διοικητικές παραβάσεις, συνολικού ύψους 65.300 ευρώ.



Όπως έγινε γνωστό, τα κουτάβια -ηλικίας περίπου ενός μηνός- περισυνελέγησαν και κινήθηκαν οι προβλεπόμενες διαδικασίες. Η δικογραφία που σχηματίστηκε θα υποβληθεί στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ