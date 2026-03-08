Θεσσαλονίκη: Βανδάλισαν διάσημο άγαλμα γράφοντας «Ιησούς Χριστός Νικά»

Άγνωστοι βανδάλισαν άγαλμα το πρωί της Κυριακής 8 Μαρτίου στο κέντρο της Θεσσαλονίκης.



Όπως διαπιστώθηκε, έβαψαν με μαύρο χρώμα το πρόσωπο του αγάλματος, γράφοντας παράλληλα πάνω στο σώμα «Ιησούς Χριστός Νικά». Πρόκειται για το άγαλμα «Η Γυναίκα σε Λεωφορείο», ένα νέο γλυπτό 2,75 μέτρων του Μανώλη Τζομπανάκη, που τοποθετήθηκε τον Μάρτιο του 2025 στο «πέταλο» της Αριστοτέλους στη Θεσσαλονίκη. Δωρεά της οικογένειας Γλεούδη, το έργο αναπαριστά μια γυναίκα που επιβιβάζεται σε αστικό λεωφορείο, συμβολίζοντας την καθημερινότητα, σύμφωνα με την ιστοσελίδα thestival.gr.



Σύμφωνα με τα όσα μετέδωσε το thestival.gr, όταν το άγαλμα τοποθετήθηκε στο σημείο, προκλήθηκαν αντιδράσεις στα social media.