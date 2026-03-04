Θεσσαλονίκη: Φόρτωσε στο ΙΧ του σάκους με πάνω από 61 κιλά κάνναβη

Περισσότερα από 60 κιλά ακατέργαστης κάνναβης κατασχέθηκαν στη Θεσσαλονίκη, έπειτα από αστυνομική επιχείρηση. Για την υπόθεση συνελήφθη 42χρονος, υπήκοος Αλβανίας, ο οποίος παραπέμφθηκε να απολογηθεί σε ειδικό ανακριτή για διακίνηση ναρκωτικών, με την ειδικότερη μορφή της κατοχής και μεταφοράς. Προηγήθηκε έρευνα του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αλεξανδρούπολης.

