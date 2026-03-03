Θεσσαλονίκη: Στη φυλακή ο 34χρονος για τον άγριο ξυλοδαρμό της συντρόφου του

Στη φυλακή οδηγείται, μετά την απολογία του στην 1η τακτική ανακρίτρια Θεσσαλονίκης, ο 34χρονος που κατηγορείται για τον άγριο ξυλοδαρμό της 38χρονης συντρόφου του, σε διαμέρισμα στην περιοχή τού Βαρδάρη, στη Θεσσαλονίκη.

Την ώρα που η παθούσα νοσηλεύεται στη ΜΕΘ του νοσοκομείου ΑΧΕΠΑ, ο 34χρονος κλήθηκε να δώσει εξηγήσεις στην ανακρίτρια, κατηγορούμενος για απόπειρα ανθρωποκτονίας. Ο ίδιος, κατά πληροφορίες, αρνήθηκε ότι ενήργησε με ανθρωποκτόνο δόλο. «Την χτύπησα αλλά όχι με σκοπό να την σκοτώσω», φέρεται να απολογήθηκε, ενώ επισήμανε ότι αφορμή για το επεισόδιο ήταν μία «σκηνή ζηλοτυπίας» που του έκανε η γυναίκα. «Είχα καταναλώσει χάπια, λυπάμαι για αυτό που έγινε» πρόσθεσε.

Ομόφωνη απόφαση

Ανακρίτρια και εισαγγελέας ομόφωνα αποφάσισαν την προσωρινή του κράτηση, «δείχνοντάς» του το δρόμο για τη φυλακή.

Σύμφωνα με τη δικογραφία, το επεισόδιο κράτησε γύρω στις 8 ώρες (τα ξημερώματα του περασμένου Σαββάτου), με τον κατηγορούμενο να χτυπάει - κατά διαστήματα - με αγριότητα τη γυναίκα, είτε με γυμνά χέρια είτε με διάφορα αντικείμενα. Στο ίδιο διαμέρισμα φαίνεται πως βρίσκονταν την επίδικη ώρα συγγενικό πρόσωπο της παθούσας με τα ανήλικα παιδιά της.

Γείτονες άκουσαν την 38χρονη να καλεί απεγνωσμένα σε βοήθεια, οπότε ενημέρωσαν την Άμεση Δράση. Όταν οι αστυνομικοί έφτασαν στο διαμέρισμα, βρήκαν τη γυναίκα βαριά τραυματισμένη, με τον άντρα να την έχει ακινητοποιήσει. Από το διαμέρισμα κατασχέθηκαν δύο σιδερένιες ράβδοι και μία ξύλινη ράβδος, αλλά κι ένα πιρούνι, τα οποία φαίνεται να χρησιμοποίησε ως μέσα τέλεσης των πράξεών του.