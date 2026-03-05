Θεσσαλονίκη: Δωρεάν περιπατητικές ξεναγήσεις από το δήμο – Σε ποιες γειτονιές

Η Β΄ Δημοτική Κοινότητα του Δήμου Θεσσαλονίκης θα πραγματοποιήσει και φέτος δωρεάν περιπατητικές ξεναγήσεις, σε διάφορα αντιπροσωπευτικά σημεία και γειτονιές της Κοινότητας, με σκοπό να τα γνωρίσουν οι δημότες αλλά και οι επισκέπτες της πόλης. Οι περιπατητικές ξεναγήσεις, όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση του δήμου, θα πραγματοποιηθούν από διπλωματούχους ξεναγούς, και η διάρκεια τους θα είναι 3,5 ώρες.

